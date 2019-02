Vuit lladres que robaven rellotges de luxe a Barcelona entren a presó

Dues actuacions dels Mossos d'Esquadra l'última setmana han acabat amb la detenció de vuit lladres de rellotges de luxe que actuaven a Barcelona. Tots els detinguts, que tenen de 20 a 30 anys i acumulaven nombrosos antecedents policials, han entrat a la presó.

La primera actuació va ser el 15 de febrer quan un agent de paisà va enxampar in fraganti un grup que havia assaltat un home per robar-li un rellotge valorat en 40.000 euros. Els lladres havien actuat amb molta violència per arrencar el rellotge a la víctima, que va patir lesions al canell.

L'agent de paisà va alertar el grup de delinqüència urbana perquè detingués els lladres. Els policies en van arrestar sis, que van entrar a la presó després de declarar al jutge, mentre que un setè va fugir amb el rellotge sense que es pogués recuperar. La investigació va permetre identificar el setè lladre, amb antecedents per robatoris semblants: s'ha emès una ordre policial de cerca i detenció.

La segona actuació va ser el 17 de febrer, quan el grup de delinqüència urbana va veure dos homes que corrien a gran velocitat i creuaven el passeig de Gràcia posant en risc tant la circulació dels cotxes com la seva integritat física. Els homes van pujar a un taxi per fugir dels agents.

Tot i això, els Mossos van aturar el vehicle i van detenir els lladres, que portaven a sobre un rellotge valorat en 8.000 euros. Els agents van descobrir que, uns minuts abans, un turista havia sigut víctima d'un robatori a la sortida de l'hotel on s'allotjava. Posteriorment li van tornar el rellotge.

Els Mossos recorden que els lladres especialitzats en robatoris de rellotges de luxe actuen en grup, amb diferents figures definides. Cada membre fa una feina: cometre el robatori, facilitar-lo, distreure la víctima, fer-li el seguiment i vigilar l'entorn.

També apunten que els lladres utilitzen diferents identitats, segons el país on actuen, per defugir l'acció de la justícia i de la policia. Per això la investigació se centra en saber les identitats que fan servir els lladres i poder-los atribuir els antecedents.