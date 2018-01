Els Mossos apliquen la llei mordassa a un jove per difondre un control de trànsit

Els Mossos d'Esquadra han aplicat la coneguda com a 'llei mordassa' a un jove gironí de 23 anys que va penjar a les xarxes socials la foto d'un control de trànsit. Els fets van tenir lloc el passat 12 de gener. Els agents havien muntat un control de velocitat al quilòmetre 35 de l'AP-7 i van observar com el noi els feia fotos des de la teulada d'una àrea de servei.

El jove, que s'havia enfilat allà per fer-hi tasques de manteniment, va fer córrer la instantània per les xarxes poc després. Arran d'això, els Mossos l'han denunciat per haver comès una infracció greu de la Llei de Seguretat Ciutadana 4/2015, més coneguda popularment com a 'llei mordassa'. S'enfronta a haver de pagar una multa d'entre 601 i fins a 30.000 euros.

En concret, se li ha aplicat l'article 36.23 del redactat, que sanciona "l'ús no autoritzat d'imatges, dades personals o professionals de les autoritats o membres de les forces i cossos de seguretat que posin en perill la seguretat personal o familiar dels agents, de les instal·lacions o en risc l'èxit d'un operatiu".