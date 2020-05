El lleure educatiu demana 80 milions al Govern per poder abaixar el preu de les activitats d'estiu

L'estat d'alarma per la pandèmia de coronavirus deixarà moltes famílies tocades econòmicament i amb por que els seus fills no participin en activitats de lleure a l'estiu. Per contrarestar les limitacions i que el cost de les activitats pugui reduir-se fins a un 60% de mitjana per a les famílies, el sector del lleure educatiu ha aixecat la mà aquest dimarts per demanar un fons de 78,3 milions d'euros, mentre al mateix temps manté converses amb la direcció general de Joventut i les autoritats sanitàries per decidir com es duran a terme aquestes activitats.

"Estem en una situació en la qual, més que mai, els nens necessiten una sortida a l'estiu. Un estiu diferent i explosiu per contrarestar el que està passant", expressa Jordi Román, cap de recursos humans de l'entitat de lleure infantil Fundesplai i president de la comissió de lleure de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya.

En un comunicat conjunt, la patronal del Tercer Sector, l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure (Acellec) i l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya, estima que amb aquests 78,3 milions d'euros es podria sufragar el 60% de les activitats de 486.000 participants. La idea és que els casals presentin un preu reduït al 50% i els campaments i colònies del 70%. El sector demana també "flexibilitzar" l'adjudicació de beques perquè arribin a famílies en una situació derivada directament de l'impacte del covid-19.

En una altra partida, que estimen en 7,7 milions d'euros, demanen que el Govern sufragi el 50% de les estades d'una setmana per a famílies amb fills i filles de 0 a 19 anys en els 533 albergs i cases de colònies homologats, que podrien acollir fins a 25.085 famílies en un mes.

"No hi ha context millor per treballar el desconfinament que les activitats de lleure. És una prioritat que puguin expressar el que han viscut, evitar que esdevingui un trauma i començar a recuperar-se emocionalment", diu Pep Montes, gerent de l'Acellac, patronal de lleure. Per a ell, "la manera de recuperar la normalitat no és anar a l'escola perquè no hi ha hagut escola, sinó fer activitats d'estiu durant l'estiu, i en aquest sentit és una bona notícia que coincideixi amb el desconfinament".

Els ajuts guanyen sentit perquè "per raons sanitàries la ràtio de nens per monitor haurà de ser més petita i les distàncies més grans, per tant necessitarem espais més amplis, de manera que algunes activitats poden tenir una viabilitat econòmica dubtosa", afegeix Montes, que espera que "cap activitat es quedi sense dur-se a terme per aquestes limitacions". El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ja va advertir que les escoles s'obririen durant l'estiu i des del sector esperen coordinar els casals i activitats des d'aquests espais. Per garantir la seguretat, una comissió de treball s'ha reunit per primer cop aquest dimarts per precisar les mesures i ho seguirà fent durant els pròxims dies.