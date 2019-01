Llibertat amb càrrecs per a un dels detinguts per l'agressió homòfoba al metro

Lesions i discriminació. Aquests són els dos delictes que investigarà el jutge que porta el cas de l'última agressió homòfoba al metro de Barcelona. Dissabte al matí un jove va denunciar haver estat víctima d'un atac per part d'un grup de persones entre les estacions d'Arc de Triomf i d'Urquinaona sense cap altre motiu aparent. Els Mossos van arrestar dues persones, una de les quals ha quedat en llibertat amb càrrecs, segons ha explicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Després d'interrogar l'arrestat, el jutge ha acordat obligar-lo a comparèixer periòdicament al jutjat.

Todo nuestro apoyo al chico agredido en el Metro de Barcelona esta mañana por cuatro jovenes. Ni una agresión sin respuesta. Esperamos que la víctima se recupere pronto e identifiquen y detengan a los culpables con rapidez #Barcelona #LGTBIfobia @OCL_H @LGTBIcat @ pic.twitter.com/5MFYMPGcTz — ObservatoriLGTBIfobia (@ObservatoriLGTB) 12 de gener de 2019

La víctima va explicar a través de les xarxes socials que un grup de quatre nois havia entrat al mateix vagó on era ell i l'havien increpat. Davant aquest assetjament la víctima va canviar de lloc, però el grup va seguir-lo i quan el noi s'hi va encarar els joves li haurien dit: "Per què no m'ho dius d'home a home? Ah, esclar, és que tu ets maricon". La víctima va demanar ajuda a través de l'intèrfon del metro, que va arribar a respondre però que no va poder oferir cap solució sobre la marxa.

Segons el discurs de la víctima, un cop va baixar del vagó i just abans de pujar les escales, els nois el van atacar per l'esquena i li van clavar diversos cops i puntades de peu, fins que els vigilants de l'estació d'Urquinaona van aturar l'agressió.