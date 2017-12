Cinc minuts abans de les 12 del migdia ha sortit la grossa de Nadal per al 71.198, premiat amb 4 milions d'euros i venut a Sort, Madrid, València, Múrcia i Lugo, que ha venut 130 sèries del número premiat. La grossa ha recaigut en part a l'administració La Bruixa d'Or (Pallars Sobirà), després de tres anys de no caure a Catalunya. La Bruixa d'Or ha venut una sèrie -deu dècims- del número 71.198.

L'administració de loteria de Sort és una de les que més loteria ven a Espanya, un 87% per internet, i avui el seu propietari, Xavier Gabriel, ha decidit no obrir l'establiment per la situació política de Catalunya, segons va indicar ell mateix, que va traslladar la seu social dels seus negocis a Navarra i la fiscal a Madrid. Aquest fet no es produïa des del 2003, any en què va repartir el seu primer premi de la grossa de Nadal.

El segon premi ha sigut per al número 51.244, dotat amb 1.250.000 euros a cada sèrie, i ha esquitxat diferents administracions de Barcelona, un dècim a Badalona, un a Tarragona i un altre a Sort. Dues administracions de Barcelona, una de les quals a Badalona (Barcelonès), i un estanc de la ciutat han venut tres dècims del segon premi, que ha sigut molt repartit. L'administració de Concepció Arenal de Barcelona ha venut part del segon premi, però com que ho ha fet per màquina desconeixen quina quantitat han repartit. La Montserrat, propietària i veïna del barri, diu que és el primer cop que venen un premi tan gran com aquest de la loteria de Nadal. El número 51.244 també ha tocat en diverses poblacions de les illes Balears com Sant Llorenç des Cardassar i Cala Millor i del País Valencià com Alaquàs (València).

Poc abans de les 09.20 h ha sortit el premi més matiner: el 06.914, un tercer premi dotat amb 500.000 euros cada sèrie. El número ha sigut venut a Saragossa, Rafelbunyol, Barcelona, València, Alacant i Madrid. A Barcelona s'ha venut a l'administració de loteria del centre comercial de Diagonal Mar i Valreria, la propietària de l'administració, s'ha quedat amb un dècim del número premiat.

540x306 L'administració de Diagonal Mar, on s'ha venut un tercer premi / ARA L'administració de Diagonal Mar, on s'ha venut un tercer premi / ARA

Valeria ha explicat a Efe, amb llàgrimes de felicitat, que la majoria dels dècims agraciats els ha venut per finestreta, encara que sap que n'hi ha diversos que els ha distribuït un bar del club de futbol Gramenet, un històric club de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). Aquesta administració ha venut 410 dècims d’aquest numero i durant el matí ja han passat pel local dues persones premiades, gent del barri del Besòs.

El president de la Fundació Esportiva Grama, Antonio Morales, s'ha mostrat "molt feliç" perquè creu que el tercer premi alleujarà les famílies de Santa Coloma de Gramenet. Morales, que és el pare de l'administradora de loteria de Diagonal Mar on han caigut els dècims premiats, ha explicat que "moltes famílies han comprat un sol dècim i, algunes, fins i tot, se'l van partir entre dues famílies". "M'ha trucat la meva filla per donar-me la notícia i el primer que he pensat és en els centenars de persones del club beneficiades", ha explicat Morales, exdirectiu de l'RCD Espanyol. El president de la Grama ha explicat que ell també va comprar un dècim del número premiat, que va elegir la seva filla i amb el qual guanyarà 50.000 euros.

Data de naixement afortunada

V aleria, l'administradora del despatx de loteria del centre comercial Diagonal Mar de Barcelona, ha repartit més de 20,5 milions d'euros en vendre 41 sèries del 06.914, un número del qual porta un dècim perquè és la data de naixement del seu fill.

540x306 La Valeria, amb jersei vermell, celebrant el tercer premi / FRANCESC MELCION La Valeria, amb jersei vermell, celebrant el tercer premi / FRANCESC MELCION

Fernando, de l'administració de Rafelbunyol que ha venut també part del tercer premi, ha explicat a la cadena SER que bona part dels dècims es van vendre per internet i, sobretot, els mesos de setembre i octubre.

Quarts premis

El número 13.378 s'ha convertit en un dels quarts premis, dotat amb 200.000 euros. Els premis han tocat a Castelló, Còrdova i Pontevedra. L'altre quart premi ha sigut el 61.207, que també ha sigut premiat amb 200.000 euros. Ha tocat íntegrament a Astúries.

Cinquens premis

També ha sortit un cinquè premi, el 58.808, dotat amb 60.000 euros. Ha sigut molt repartit. S'ha venut a Salou, Tortosa, Mérida, Barcelona, Almuñécar, Castelldefels, Sant Andreu de la Barca, Vinaròs, Sevilla i Marbella, entre d'altres.

El segon cinquè premi de la rifa de Nadal ha sortit quan faltaven pocs minuts per a les 10 del matí i ha sigut el 05.431. Concretament ha deixat 60 sèries premiades a l'administració de Sabadell, situada en el número 60 de l'avinguda Matadepera, i una sèrie a Santa Coloma de Gramenet.

Un altre cinquè premi ha sigut per al 37.872, que s'ha venut íntegrament a Lebrija, a la província de Sevilla. El quart cinquè premi de la rifa de Nadal ha sigut el 18.065 i ha deixat tres sèries premiades a Barcelona. El premi, dotat amb 60.000 euros, ha sortit quan faltaven pocs minuts per a les 10 del matí i ha sigut força repartit arreu de l'Estat. Amb tot, on han caigut més sèries és a Formentera, on se n'han venut 60.

El 03.278 ha sigut un altre dels cinquens premis i s'ha venut a Barcelona, Mont-roig del camp i Manlleu, entre altres poblacions. L'administració de Manlleu ha venut 45 sèries del número 03.278. "Tot s'ha venut a l'empresa Esbelt", ha explicat la Josefina, que treballa a l'administració i ha recordat que ja van vendre fa quatre anys un cinquè premi d'aquest mateix sorteig de Nadal.

La fàbrica Esbelt de Manlleu, que fabrica cintes transportadores, ha repartit més d'un milió d'euros entre els treballadors, al voltant de 200. "Casualment vam triar aquest número perquè era l'únic que quedava a l'administració del qual hi havia dècims per a tota la plantilla", ha explicat a Efe el responsable de la fàbrica, Conrad Tarragó.

El sisè cinquè premi ha sigut per a un número baix, el 00.580, venut a l'administració número 1 del carrer Pelai de Barcelona, a Sant Cugat del Vallès, Vilanova del Camí i Sort, entre d'altres.

El 24.982 ha sigut un altre número afortunat amb el cinquè premi i s'ha venut íntegrament a Castelló. L'últim cinquè premi ha sigut per al 22.253, que ha sigut molt repartit. S'ha venut, entre altres llocs, a Sant Boi de Llobregat, Lleida, Pamplona, Barcelona, Elx, Tarragona, Alacant i Mallorca.

Caiguda de les vendes

Des de les 09.11 h se celebra el sorteig de la Loteria de Nadal des del Teatro Real de Madrid. "Aquest any ha sigut anòmal. No ha transcorregut com sempre", afirma el president de l’associació d’administradors de loteria de la demarcació de Barcelona, Hermógenes Montalvo. Pronostica que els establiments han tancat amb una caiguda d’entre un 3% i un 5% de les vendes respecte a l’any passat. “Al final la baixada ha sigut lleu”, valora Montalvo, que reconeix que a l’octubre els administradors estaven “preocupats”. Llavors, tal com va publicar l’ARA, les vendes registraven un descens de prop d’un 30% si es comparaven amb el mateix període de fa un any. La baixada estava accentuada pel retorn de números de diverses entitats que tradicionalment jugaven al sorteig de Nadal amb les participacions.

En la mateixa línia, el president de l’associació d’administradors de loteria de la província de Lleida, David Masip, considera que “s’ha revertit” el sotrac de l’1-O en les vendes de la Loteria de Nadal. “Des del novembre s’ha recuperat el ritme”, destaca.

Masip calcula que els establiments han registrat entre un 5% i un 10% menys de vendes respecte a l’any passat. De fet, explica que aquest any no s’ha pogut recuperar la facturació de les participacions de les entitats a causa de la situació política. Per exemple, després de l’1-O, entre les colles castelleres es va estendre la idea de retornar els números del sorteig de Nadal que havien reservat, una acció que es va repetir entre altres entitats catalanes.

Tot i això, Montalvo i Masip coincideixen a subratllar que les vendes del novembre i el desembre -sobretot per finestreta- han superat en alguns casos les dades de fa un any, de manera que han compensat la forta caiguda de l’octubre. Asseguren que els últims dies han tornat a ser frenètics i tots dos admeten que els números acabats en 155 han protagonitzat les peticions més habituals d’aquest any dels compradors de la Loteria de Nadal.