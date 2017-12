L'any 2016 es van registrar a Catalunya un total de 63.289 defuncions, 1.577 menys que l'any anterior (un 2,4% menys), segons es desprèn de l'informe de les "Defuncions segons la causa de mort" del 2016 que ha publicat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Els tumors i les malalties del sistema circulatori es mantenen com les dues primeres causes de mort a Catalunya i suposen el 27,8% i el 26,7% de les defuncions de l'any passat, respectivament.

Segons l'INE, el 95,3% de les defuncions del 2016 a Catalunya van ser per causes naturals (malalties), dues dècimes menys que l'any anterior. Així mateix, la taxa de mortalitat es va situar en 853,4 morts per cada 100.000 habitants.

En el conjunt de l'Estat, el 2016 es van produir un total de 410.611 defuncions, 11.957 menys que l'any anterior, un 2,8% menys. Per sexe, van morir 208.993 homes, que suposa, un 2,0% menys que el 2015, i 201.618 dones, un 3,7% menys.



La taxa bruta de mortalitat es va situar en 884,0 morts per cada 100.000 habitants, amb un descens del 2,9%. La taxa masculina va ser de 916,4 morts per cada 100.000 homes –amb un descens del 2,0%– i la femenina de 852,7 –un 3,8% inferior.



El 96,2% de les defuncions del 2016 es van produir per causes naturals. Concretament, l'any passat van morir 394.943 persones per aquestes causes, un 3,1% menys que el 2015. Les dues primeres causes de mort van ser les malalties del sistema circulatori –el 29,2% de les defuncions– i els càncers –el 27,5%-.

1,4 suïcidis per dia a Catalunya

Les causes externes de mortalitat van sumar un total de 2.960 a Catalunya durant el 2016, 59 més que l'any anterior. En el conjunt de l'Estat, aquestes causes de mort es van situar en 15.668.



A l'estat espanyol, el suïcidi es va mantenir el 2016 com la primera causa de mort externa, amb 3.569 defuncions, un 0,9% menys que el 2015. A Catalunya el nombre de suïcidis va arribar l'any passat als 510, que suposa 1,4 suïcidis per dia.