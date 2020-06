Colau vol mantenir alguns talls de trànsit dels caps de setmana

Talls de trànsit dels cap de setmana com el del carrer Creu Coberta, el passeig de Sant Joan o la Via Laietana, que s’han celebrat avui per última vegada en el context d’emergència sanitària, podrien recuperar-se a partir del setembre i convertir-se en una pràctica habitual a Barcelona. El govern d’Ada Colau està especialment satisfet de la utilització veïnal que s’ha fet d’aquestes grans artèries i ara debat quines podrien entrar a formar part del programa Obrim Carrers, que es va estrenar aquest any amb talls mensuals en vies com el carrer Aragó o la mateixa Via Laietana. La tinent d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz, confirma a l’ARA que tenen sobre la taula el debat per fer que alguns d’aquests talls passin a fer-se setmanalment. Serà, això sí, a partir del setembre, perquè ara s’acaba el pressupost d’emergència dedicat a aquestes actuacions i caldrà fer una nova contractació.

“Està clar que alguns d’aquests talls, com el del passeig de Sant Joan, el de Creu Coberta i el de la Via Laietana, han sigut un èxit i que hem de buscar la manera de mantenir-los”, apunta Sanz. Precisament el de la Via Laietana, on també s’ha fet una actuació per ampliar voreres, ha generat queixes del teixit comercial de la zona, que considera que la mesura perjudica les botigues. També alguns grups de l’oposició van criticar, en el ple de divendres, aquesta actuació i Sanz els va respondre recordant que anys enrere ja hi va haver queixes quan es va treure el trànsit de punts com el Portal de l’Àngel o el Born i que ara -va defensar- ningú demanaria fer marxa enrere.

De fet, la tinent d’alcalde reitera que tampoc no es farà marxa enrere en les actuacions d’urbanisme tàctic que la ciutat va adoptar de manera urgent per encarar la desescalada. “Han vingut per quedar-se”, repeteix en referència a projectes com les voreres pintades sobre un carril de circulació als carrers Consell de Cent o Rocafort i als nous corredors per a bicicleta pintats sobre la calçada en vies com ara València, Pau Claris o Roger de Llúria.

On sí que admet que hi pot haver alguna modificació és en el tall de trànsit als laterals de la Gran Via i la Diagonal, unes actuacions que en alguns punts compliquen ara el gir dels autobusos i que per això es repensaran. Sanz assegura, en qualsevol cas, que la idea del tall, que ara es fa amb tanques, es mantindrà i que el que es farà seran intervencions puntuals per afavorir l’autobús. La regidora de Mobilitat, la socialista Rosa Alarcón, en canvi, havia donat per fet en una entrevista a La Vanguardia que els canvis que no funcionessin els revertirien, i en aquest paquets hi incloïa, precisament, els talls als laterals de la Diagonal i la Gran Via per no haver aconseguit la mateixa resposta que altres talls de trànsit i perquè compliquen el pas de l’autobús.

Carril bici en calçada

La regidora socialista donava per fet que en aquests punts es reobriria el trànsit un cop acabat el procés de desconfinament. Sanz, en canvi, assegura ara que no es farà marxa enrere i que el que es planteja són ajustos per afavorir el pas dels autobusos. Una de les prioritats -defensa-és acabar els trams pendents de carril bici a la Gran Via, que s’han de fer sobre la calçada.

Pel que fa als itineraris segurs que s’han fet en diferents barris, amb talls en una cinquantena de vies, s’està parlant amb els districtes per veure quins es mantindran. La idea inicial és poder-ne mantenir una trentena.

De moment, avui se celebren per última vegada els talls de trànsit en punts com la muntanya de Montjuïc o grans artèries com Creu Coberta i la Via Laietana. El govern municipal estudia ara actuacions més enfocades al front marítim, que és cap on preveu que es desplacin les concentracions durant els mesos de juliol i agost.