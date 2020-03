Els menjadors socials esperen que la Fira eviti la saturació: "La gent té més gana"

Al menjador social públic de Navas, una treballadora anònima respon al telèfon amb to de molta preocupació. "Estem espantats, perquè és molt difícil mantenir les mesures", explica la treballadora del centre, que assegura que han "duplicat" els serveis pel tancament d'altres menjadors socials privats. Dels 21 serveis de menjar, comptant menjadors socials i també punts d'esmorzar, berenar i sopar, ara en queden 12 funcionant, la gran majoria d'entrega per emportar-se. Càritas en prepara dos més per la situació d'emergència. Tot i que fa uns dies al menjador de Navas van rebre mascaretes, no en tenen suficients i no poden garantir la seguretat i la higiene en l'elaboració i entrega dels entrepans. Entreguen el menjar a través d'una tanca, però per si de cas la treballadora ha posat dues taules per garantir la distància recomanada i fan lliscar els entrepans fins a la tanca on els recullen les persones vulnerables.

"No podem donar menjar preparat i hem hagut de fer entrepans, que costa molta més feina, encara que no ho sembli, que fer una olla gran de menjar per a tothom", explica, i calcula que unes 600 persones hi van acudir dimarts, el doble del que és habitual en el servei, gestionat per la companyia de restauració Eurest. Com que entreguen dos entrepans a cada persona (a més d'un suc i un iogurt), en van fer un total de 1.200. "A partir de demà, per sort, tornarem a fer menjar preparat en carmanyoles", avança.

"Al principi s'amuntegava la gent a la cua, però al final la policia està aconseguint organitzar la cua perquè es mantinguin les distàncies", explica. La instal·lació a la Fira de Barcelona del complex de contingència per a gent sense sostre de l'Ajuntament "s'ha notat una mica" i la previsió és que els pròxims dies el gruix de feina disminueixi encara més.

Al menjador social públic del Paral·lel una cua d'unes deu persones espera un servei com el de Navas. "Fot el camp!", li crida de males maneres la vigilant de seguretat a la fotògrafa del diari ARA que intenta fer la seva feina des del carrer, demostrant el nerviosisme que es viu en aquest tipus de serveis durant aquests dies. Dos menjadors, a més, neguen a l'ARA la petició per anar a fer una fotografia. Un voluntari del menjador del Paral·lel que també és sensesostre, en canvi, s'hi acosta i explica amablement la seva situació. "Estic una mica cansat de menjar entrepans cada dia", reconeix l'Albert, que diu que no anirà a l'alberg de la Fira perquè no vol renunciar a la llibertat a la qual està acostumat. "A més, només es recorden de nosaltres ara, pel Glòria o per les onades de fred no s'activen dispositius tan forts", afegeix.

Creu, a més, que molts dels sensesostre encara no s'han assabentat d'aquest servei. El diagnòstic coincideix amb el de la Meritxell Téllez, voluntària a la fundació Sant'Egidio, que també ha duplicat l'assistència a la seva seu, on reparteixen menjar dos dies per setmana. Dos dies més cerquen la població de carrer i els entreguen el menjar."No tots tenen mòbil. Els que no en tenen agraeixen molt que els expliquis les notícies o els connectis amb el món, ja que també han tancat les biblioteques", explica. A més dels menjadors que han tancat, la gent que viu al carrer ha perdut les opcions del menjar que els hi pot donar un bar o un vianant, "i la xarxa de veïns que parlava amb ells i que hi mantenia cert contacte", completa la Meritxell. "Ara, la gent té més gana", assegura, i espera que el recinte de la Fira hi posi remei.