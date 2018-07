Atents al cel: eclipsi total de lluna el pròxim divendres, 27 de juliol

Informació sobre l'eclipsi...

El pròxim divendres, 27 de juliol, tindrem un eclipsi total de Lluna, que tindrà una durada total de 102 minuts i es podrà observar des de tot Catalunya, mirant cap a l'est, just en la seva sortida. És a dir, direcció cap a mar en la majoria dels casos. És recomanable estar a prop de la costa o sense serralades cap a l'est per poder veure'l millor. Segons la NASA, la fase de totalitat de l'eclipsi durarà 1 hora i 42 minuts, de manera que es convertirà en l'eclipsi més llarg del segle XXI. Començarà a les 21:30 h i acabarà a les 23:13 h. La Lluna començarà a eclipsar-se (entrada a l'ombra terrestre) a les 20:24h.

Serà un eclipsi en el qual es podrà comprovar que la Lluna no desapareix de la vista, sinó que adquireix una tonalitat rogenca, coneguda com a "lluna de foc" o "de sang". Això es deu al fet que l'atmosfera de la Terra, que s'estén uns 80 quilòmetres més enllà del diàmetre del nostre planeta, actua com una lent que desvia la llum del Sol i filtra eficaçment els seus components blaus, de manera que deixa passar només la llum vermella que serà reflectida pel satèl·lit. Així, la Lluna adquireix la resplendor rogenca tan característica.

Previsió meteorològica...

Tot i que a cinc dies vista no es pot precisar amb gaire exactitud el temps que farà, sí que se'n pot aconseguir una aproximació. Observant els models, tot sembla indicar que no tindríem problemes per observar l'eclipsi a Catalunya, ja que a hores d'ara els models indiquen un temps estable amb absència de nuvolositat i càlid, de ple estiu, en definitiva.

540x306 Meteograma del GFS pel proper 27 de Juliol / Wetterzentrale Meteograma del GFS pel proper 27 de Juliol / Wetterzentrale

En aquesta imatge us mostrem el meteograma del model americà "GFS". El meteograma serveix per entreveure la tendència dels diferents escenaris que modelitza un mateix model a diferents dies vista, i projecta les diferents tendències. A la part superior es mostra la temperatura a 850 hPa –a uns 1.500 metres d'altura–, que és una referència estàndard, i a la part inferior es mostren les precipitacions. Com es pot apreciar, per al pròxim divendres, 27 de juliol, cap escenari del model americà dona precipitacions a dia d'avui i tot sembla indicar que les temperatures seran notablement altes, per sobre de la mitjana de l'època (línia vermella). Així doncs, mapes en mà, pinta força bé per poder veure l'eclipsi des de qualsevol indret de Catalunya mirant cap a l'est.