Barcelona recupera nivells de contaminació previs a la pandèmia

La setmana de la tornada a l'escola ha sigut també la del retorn als nivells de contaminació del mes de març. La mitjana de diòxid de nitrogen dels últims set dies a Barcelona supera per ben poc els 30 ug/m3 d'aire, un fet que no es produïa des del 17 de març. Dilluns l'NO2 va arribar fins als 45 ug/m3, un valor diari que no es donava des de l'11 de març. Curiosament aquest salt en la contaminació arriba la mateixa setmana en què es pot començar a sancionar per circular amb un vehicle no autoritzat per la zona de baixes emissions.

Des de les setmanes d'aturada de l'activitat més forta, els nivells de contaminació han seguit una tendència a l'alça, però sempre mantenint valors clarament inferiors als dels últims anys. Si es comparen les dades de diòxid de nitrogen per mesos amb la mitjana dels últims dos anys la diferència ha sigut sempre notable. A l'abril la baixada de la contaminació respecte als dos anys anteriors va ser del 55%, al maig i al juny es va situar al voltant del 50%, i al juliol i a l'agost aquesta disminució ja va ser de poc menys del 35%. Des que ha començat el mes de setembre la contaminació ja és només un 6% més baixa que en els dos anys anteriors en les mateixes dates.

Tot i això, si agafem les dades dels últims set dies, només hi hauria dues estacions que superarien el valor límit anual de 40 ug/m3 d'aire fixat per la Unió Europea: a l'estació de Gràcia-Sant Gervasi, ubicada a la plaça Gal·la Placídia, la mitjana setmanal d'NO2 s'ha situat en 52,2 ug/m3 d'aire, i a la de l'Eixample, ubicada entre el carrer Urgell i l'avinguda Roma, ha arribat a 48,9 ug/m3 d'aire. Els pics horaris més alts s'han donat a l'Eixample, on dijous entre les 10 i les 11 del matí es va arribar a 123 ug/m3, i entre la una i les dues del mateix dia a 122. El valor límit horari se situa en 200 ug/m3. El diòxid de nitrogen no és ni de bon tros l'únic contaminant del qual es fa seguiment mitjançant la xarxa d'estacions de la Generalitat, però sens dubte és el més vinculat al trànsit.