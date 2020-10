A Espanya és on més van caure les emissions de CO2 durant el confinament

Aquesta setmana s'ha publicat un nou estudi que xifra en un 8,8% la reducció d'emissions de diòxid de carboni provocada pel confinament dels primers mesos de l'any. L'article publicat a la revista Nature situa la caiguda com la més pronunciada d'un any a l'altre com a mínim des que va començar el segle XX.

La comparació s'ha fet a partir de dades dels sis primers mesos de l'any tenint en compte factors com ara la producció d'electricitat en 31 països, el trànsit rodat en 416 ciutats de tot el món, el volum de vols o la producció industrial. El treball, elaborat per un grup extens d'investigadors de diferents països, corregeix a l'alça una altra estimació de l'Agència Internacional de l'Energia, que a partir de les dades mensuals de demanda d'energia fòssil havia estimat en un 5% aquesta baixada.

L'estudi també inclou dades segregades de dotze països, i en aquest sentit considera Espanya l'estat amb una reducció més acusada de les emissions. Segons el treball, a l'estat espanyol la reducció de les emissions de CO2 va ser d'un 18,8%, molt per sobre del descens de l'Índia (15,1%), Alemanya (15%) i el Regne Unit (15%), que són altres països amb alts nivells de reducció d'emissions durant la primera part del 2020. Els dos grans països on menys han baixat les emissions han sigut Rússia (5,3%) i la Xina (3,7%). El gegant asiàtic va experimentar una baixada molt marcada durant el confinament, però les emissions de diòxid de carboni ja van superar les de l'any passat en els mesos de maig i juny.

651x366 Evolució diària de les emissions de CO2 per països durant els últims mesos / Zhu Liu et al. / NATURE Evolució diària de les emissions de CO2 per països durant els últims mesos / Zhu Liu et al. / NATURE

No hi ha hagut cap altra gran crisi mundial en els últims 120 anys que hagi provocat una aturada similar de l'activitat, si fem cas de les dades d'aquest estudi. Ni les diverses crisis del petroli, ni la Gran Depressió, ni la crisi del 2008 han registrat caigudes ni de bon tros tan intenses i sobtades com la d'enguany. Aquest 2020, el descens en els emissions de CO2 respecte a l'any anterior s'estima en 1,6 gigatones. L'única gran crisi que s'acosta a aquestes dades seria la de la Segona Guerra Mundial, amb un descens interanual de 0,8 gigatones.

Un altre aspecte interessant són les dades per sectors: segons el treball, un 40% del CO2 que s'ha deixat d'emetre provenia del transport rodat, de manera que més de 600 gigatones de diòxid de carboni s'han estalviat només amb la baixada de la mobilitat per carretera. Un 22% del descens prové del consum elèctric, un 17% de l'àmbit industrial i un 13% de l'aviació.