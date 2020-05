El 2020 és fins ara l'any més càlid a Europa des que hi ha dades

Els primers mesos d'aquest 2020 no han suposat cap novetat respecte a la tendència d'escalfament global de les últimes dècades. Les anomalies positives continuen i Europa és una de les regions en què proporcionalment el termòmetre ha marcat fins ara valors més alts. El període entre el gener i l'abril ha estat el més càlid des que es recullen dades a Europa, segons dades de l'agència nord-americana NOAA.

L'anomalia positiva de temperatura ha estat especialment forta al centre i a l'est del continent, on, juntament amb algunes parts d'Àsia, els primers quatre mesos de l'any hi ha hagut mitjanes de temperatura 3 graus centígrads superiors a les normals. Aquest mes d'abril el termòmetre s'ha disparat especialment a Sibèria, on la mitjana de temperatura s'ha situat més de 5 graus per sobre del normal, fins i tot tenint en compte com a normalitat un període de referència recent com és el 1981-2010.

En bona part a causa d'això, Sibèria està patint una onada d'incendis extraordinària, la regió de Krasnoiarsk va experimentar a finals d'abril deu vegades més incendis que en l'any anterior, segons dades del ministeri de Situacions d'Emergència rus. Alguns focs a Sibèria han cremat fins a 2 milions d'hectàrees, i en el conjunt de la regió es podrien haver superat els 5 milions d'hectàrees cremades, segons l'expert en incendis anglès, Thomas Smith. En els últims dies la regió d'Amur Oblast, entre Rússia i la Xina, ha estat també un focus de múltiples incendis.

En el conjunt del planeta el mes d'abril ha estat el segon més càlid des que es recullen dades, només per darrere del 2016. En conjunt, aquest últim mes la temperatura s'ha situat 1,06 ºC per sobre de la mitjana del segle XX. Els vuit abrils més càlids al planeta s'han donat tots en l'última dècada. No a tot arreu l'abril ha estat més càlid del normal, algunes regions del Canadà i els Estats Units han viscut un inici de la primavera amb temperatures clarament per sota de la mitjana.