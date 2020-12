Gran conjunció entre Júpiter i Saturn per encetar l'hivern

Les conjuncions entre els dos plantes més grans del Sistema Solar són força estranyes, es produeixen cada 20 anys. En concret, però, la gran conjunció d'aquest 2020 serà la més pròxima des del 1623, i la més pròxima amb un cel nocturn des del 1226. No n'hi haurà una altra de tan clara fins al mes de març de l'any 2080.

Tot i que els planetes semblaran a tocar per als nostres ulls, seguiran a milions de quilòmetres de distància l'un de l'altre. El fet que la gran conjunció sigui just en el solstici d'hivern és pura coincidència. Aquest dijous, a més a més, s'hi sumarà un fil de lluna creixent, una Lluna que ahir era més baixa que els planetes a l'horitzó, i que avui en canvi quedarà per sobre. Els núvols complicaran la visió dels planetes tant aquest dijous com en l'inici del cap de setmana, especialment a prop de mar.

Per veure la conjunció cal estar atent just quan es pon el sol, ja que els planetes ràpidament es ponen quan arriba el vespre. Cal mirar en direcció sud-oest. Al cel del vespre aquestes setmanes també s'hi pot veure Mart força brillant, en aquest cas ubicat al sud-est. La setmana que ve la Lluna s'acostarà també al planeta vermell, especialment dimecres.