Els aiguats d'aquesta nit han deixat més de 100 l/m²

Ahir hi va haver ruixats a les comarques del nord i de la meitat est durant bona part de la jornada. Tot i això, va ser a partir del vespre quan es van intensificar i generalitzar. Alguns dels xàfecs van descarregar amb molta força i, a més, van quedar ancorats a la mateixa zona durant una bona estona. Això va provocar aiguats importants a diverses poblacions, sobretot del litoral i el prelitoral.

El Garraf va ser la zona més afectada. De les 214 trucades que es van rebre al telèfon d'emergències, 110 es van fer des d'aquesta comarca. A poblacions com Vilanova i la Geltrú o Sitges, els carrers es van convertir en autèntics torrents d'aigua. Alguns vehicles van quedar atrapats per l'acumulació d'aigua. També la circulació de trens per la línia R2 sud al seu pas per la capital del Garraf es va veure interrompuda.

23.20h i a la Plaça del Pou Vedre brollen aigües. Intensitat màxima 3.37litres/minut #Sitges pic.twitter.com/PSHH16LZXH — Gori Masip (@meteo_garraf) October 10, 2020

En el cas de Vilanova i la Geltrú es van arribar a acumular quantitats molt destacables de precipitació. En funció del barri, els pluviòmetres van recollir entre 126 i 157 l/m².

Ara bé, les tempestes intenses es van repetir a diversos indrets. A força poblacions del litoral i prelitoral central, i a punts del Pirineu oriental hi va haver registres importants, superiors als 50 litres per metre quadrat. En tot el dia d'ahir destaquen els:

118 l/m² a Castelldefels

91 l/m² a Viladecans

83 l/m² a Caldes de Montbui

79 l/m² a Arenys de Munt

74 l/m² A Canet de Mar

72 l/m² a Dosrius

71 l/m² a la Roca del Vallès

58 l/m² a Barcelona (el Raval)

56 l/m² a Granollers

52 l/m² a Gavà

51 l/m² a Sant Joan de les Abadesses

47 l/m² a Mataró

En el cas de Caldes de Montbui, en només mitja hora van arribar a caure 31 l/m² dels 83 l/m² que es van arribar a recollir en tot el dia. Aquestes intensitats de precipitació tan elevades van fer créixer els cabals de rius i rieres. És el cas de la riera de Caldes d'Estrac i la d'Arenys, que van baixar carregades d'aigua. Tot i això, en aquesta zona del territori no hi va haver incidències gaire remarcables.

La de Caldes d'Estrac! pic.twitter.com/dNyUktWbxp — Sílvia Casorrán (@silviacasorran) October 10, 2020

A banda, a cavall del Pallars Jussà i la Conca de Tremp hi va haver una tempesta que va produir una calamarsada destacable. El paisatge va quedar ben emblanquinat, fins i tot la carretera del coll de Comiols.

No és neu sinó les traces de l’espectacular pedregada que ens acaba d’enxampar baixant Comiols pic.twitter.com/M8WYRWEk0g — Olga Suanya (@osuanya) October 10, 2020

En canvi, a l'extrem nord de l'Alt Empordà i a bona part de les comarques de Ponent i el sud no va ploure o ho va fer ben poc. Fins i tot, l'ambient força assolellat i el vent de mestral ressec i escalfat va fer enfilar la temperatura fins als 28 ºC a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre.