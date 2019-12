La calor es desboca a Austràlia

Aquest diumenge a les 5.19 h serà el solstici d'hivern a l'hemisferi nord, però a l'hemisferi sud començarà l'estiu. I, en el cas d'Austràlia, després d'haver patit una setmana de calor desbocada. Ahir a l'estat de Victòria es va arribar als 47,4 ºC a la població de Hopetoun. És el valor més alt per a un desembre en aquest sector del país i supera els 46,6 ºC de Robinvale, el rècord des del 1976. Però no és l'únic registre que s'ha trencat.

Dijous es va registrar una màxima de 49,9 ºC a Nullarbor, el valor més elevat des que es prenen dades per a un desembre que és, tot just, el primer mes de l'estiu (com el juny a casa nostra). Aquest registre és el quart més alt de la història recent australiana. El rècord és també planetari, perquè mai abans s'havia arribat a un valor tan elevat l'últim mes de l'any.

Amb dades encara pendents de validar, tot indica que dimarts passat va ser el dia més calorós mai registrat al país, amb una temperatura màxima mitjana al conjunt del territori de 40,9 ºC. L'anterior rècord era del 7 de gener del 2013: aleshores la temperatura mitjana va ser de 40,3 ºC.

A tots aquests rècords de calor s'hi ha de sumar que aquesta primavera ha sigut la més seca des que es tenen registres. Això, juntament amb les fortes ventades, ha afavorit que els incendis forestals hagin anat en augment durant les últimes setmanes i que el cel s'hagi omplert de fum.

