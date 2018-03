El moviment de la boira sobre el mar en un 'time-lapse'

És habitual que amb les primeres entrades d'aire càlid de l'any es formin les anomenades boires d'advecció, un fenomen que té el seu origen en el contrast de l'aire càlid que arriba a casa nostra amb el mar que està més fred que mai en aquesta època de l'any. Avui se n'han pogut observar per primera vegada aquest 2018.

Una extensa franja d'estrats baixos s'ha passejat just per davant de la costa avançant de sud a nord, però gairebé no ha afectat terra ferma. L'observador del Fabra Alfons Puertas n'ha pogut gravar una seqüència i ha fet aquest bonic 'time-lapse' del fenomen.

Segons les observacions de Josep Pascual a l'Estartit, la temperatura del mar estava el cap de setmana passat a 12,7º a mig metre de fondària, a Barcelona l'observació també habitual de Diego Lázaro la va trobar a 12,5º, gairebé un grau per sota del que sol ser habitual en aquest moment de l'any. Tot i que normalment al març la temperatura de l'aire ja comença a pujar, la de l'aigua arrossega la inèrcia de l'hivern i toca fons habitualment en els primers dies de març. No és estrany, per tant, que aquesta primera entrada d'aire càlid d'entre avui i demà hagi format aquesta boira sobre el mar.

Les boires d'advecció no s'assemblen gaire a les habituals de l'hivern en indrets com Vic i Lleida. Una de les grans diferències que tenen és el seu moviment, la boira costanera arriba i en ben poca estona pot reduir la visibilitat o allunyar-se. Demà es podria repetir el fenomen.