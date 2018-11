Una oportunitat de veure Venus brillant com mai al cel

Des de fa dies si sortiu de casa d'hora abans que surti el Sol probablement us haureu adonat que hi ha un punt especialment brillant al cel, força baix a l'horitzó entre l'est i el sud. És el planeta Venus, que es torna a veure molt brillant aquests dies, i que es veurà especialment brillant aquest cap de setmana.

Venus és el tercer element més brillant que podem veure al cel, després del Sol i la Lluna, i entre dissabte i diumenge es produirà un dels dos moments de màxima brillantor d'aquest any. Curiosament el moment en què veiem Venus brillant més al cel no és quan veiem el planeta al complet, sinó quan per a nosaltres està creixent: tot i que a simple vista no es pugui veure, la llum que ens arriba de Venus aquests dies és la que reflecteix menys de la meitat del seu disc. Venus està més a prop en altres moments de l'any, però com que està entre el Sol i la Terra, quan ens hi acostem més la llum del Sol només li arriba pel costat que no veiem de Venus, i per tant desapareix de la nostra visió.

Que Venus sigui el tercer element més brillant al cel també es deu a un altre factor clau: el seu albedo. L'albedo és la capacitat que tenen les superfícies d'absorbir o reflectir la llum segons el seu color. La neu té un albedo molt alt, de manera que de la llum que li arriba se'n queda molt poca i en reflecteix la majoria. Els colors foscos, en canvi, absorbeixen molta llum. Venus reflecteix gairebé el 70% de la llum que li arriba, mentre que la Lluna, per exemple, només en reflecteix al voltant d'un 10%. El fet que Venus faci rebotar més llum és perquè la seva atmosfera està composta per gotetes d'àcid sulfúric i cristalls que fan aquesta funció.

Aquests dies Venus comença a veure's poc abans de les cinc de la matinada, i és visible fins que la llum del Sol ho permet. Dilluns i dimarts un filet de la Lluna minvant es veurà molt a prop del planeta abans que surti el Sol.