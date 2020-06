Pic de calor al voltant de Sant Joan

Aquest matí l'ambient ja no ha sigut tan fresc com els últims dies, sobretot en comarques de la meitat oest, on els núvols han sigut més abundants durant les últimes hores. Avui encara descarregaran alguns ruixats irregulars força menys extensos que els d'ahir. Durant el matí els xàfecs descarregaran sobretot en àmbits com el Pallars, la Ribagorça i el Montsec, i a la tarda també n'hi haurà en sectors més orientals de la serralada pirinenca: al Ripollès, a la Cerdanya o al nord del Berguedà. Al voltant dels Ports també avui es formaran algunes tempestes que poden afectar puntualment comarques de l'extrem sud de Catalunya.

Tot això encara amb una calor moderada. Avui la temperatura pujarà més que ahir al Pirineu i en moltes comarques de Girona, però l'ambient continuarà sent agradable per ser al voltant del 20 de juny. Demà el termòmetre es començarà a enfilar: a partir de diumenge la calor ja serà destacable i al voltant de Sant Joan tindrem les temperatures més altes d'aquest any fins ara. Màximes que arribaran a superar puntualment els 35 graus en punts interiors i fins i tot del prelitoral. Entre avui i dimarts alguns termòmetres arribaran a pujar 7 o 8 graus. Calor intensa però no extrema.

Aquesta pujada de la temperatura anirà acompanyada d'uns dies de temps més estable. Demà encara cal esperar alguns ruixats de tarda, sobretot entre el Ripollès, el nord del Berguedà i Osona, però en menys mesura també n'hi podria haver en altres punts del Pirineu i en altres sectors de la Catalunya Central. A partir de diumenge desapareixeran els ruixats de tarda fins i tot en punts de muntanya.

És possible que a partir de Sant Joan reapareguin les tempestes de tarda al Pirineu, però no hi ha indicis que en el tram final del mes de juny pugui tornar a ploure de manera extensa. Pel que fa a la temperatura, el tram final del mes de juny encara és molt incert: tant és possible que la calor sigui forta com que arribi una refrescada. Demà quan falti un quart d'hora per les dotze de la nit es produirà el solstici i entrarem oficialment a l'estiu.