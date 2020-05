Obertura de clarianes a l'espera de la borrasca més activa de la setmana

Nit de ruixats de fang i algunes tempestes. Les precipitacions més abundants s'han concentrat al Pirineu i Prepirineu, tot i que els llamps i trons s'han vist i sentit especialment a la costa central. D'entre les pluges més abundants fins a les vuit del matí destaquen (en l/m2):

El Pont se Suert, 32

Espot (cota 2.500), 31

Montsec d'Ares, 20

Viella, 18

Ulldeter, 18

Alcanar, 15

Torres de Segre, 14

Les Borges Blanques, 12

Ripoll, 11

Barcelona, 2

El temps canviarà ràpidament a mesura que avanci el matí. Avui no serà un dia gris, sinó que a partir del migdia les clarianes predominaran arreu. El vent de garbí bufarà amb cops que poden superar els 50 km/h a la costa central, al Maresme i al sud de la Costa Brava. Les ventades faran que aquest migdia a prop de mar la temperatura sigui clarament més alta que ahir, però la sensació tèrmica no variarà tant, a causa del vent. En alguns punts de l'Empordà el termòmetre s'enfilarà per sobre dels 25 graus, mentre que al Pirineu i Prepirineu la temperatura pujarà menys que ahir.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà ens visitarà la borrasca més activa de la setmana. A primera hora encara hi podria haver clarianes al nord-est, però a partir de mig matí les pluges s'aniran estenent de sud a nord. Els models de previsió fan pensar que les pluges més abundants afectaran comarques del sud i de l'oest. Tant al Pirineu i Prepirineu com al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre els xàfecs podrien acumular en alguns casos més de 30 o 40 l/ m². Com més al nord-est, les precipitacions s'entreveuen més disperses i menys abundants. Al Pirineu la cota de neu baixarà gairebé fins als 2.000 metres.

Demà serà un dia més fresc o fred que avui. En general la temperatura es mantindrà clarament a ratlla com a mínim fins a l'inici de la setmana que ve. Els pròxims migdies no hi haurà temperatures de més de 25 graus, i de nit es baixarà fàcilment dels 15. A partir de dimarts de la setmana que ve és probable que la temperatura repunti i ens tornem acostar a la sensació d'estiu.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a demà dijous Acumulacions de precipitació previstes per a demà dijous

Pel que fa a l'estat del cel, com a mínim fins diumenge el temps serà inestable, però a partir de divendres entrarem en un patró més típic de maig: sol al matí i ruixats i tempestes a la tarda. Divendres, dissabte i diumenge els ruixats afectaran tant el Pirineu i Prepirineu com moltes comarques de la Catalunya Central i punts del prelitoral. Seran menys probables, en canvi, arran de costa. Temps purament primaveral fins la setmana que ve.