Setmana més d'hivern però amb poques pluges

Aquest dilluns ha començat amb temperatures clarament més baixes que ahir, però partíem de tant amunt que avui a primera hora ben pocs termòmetres marcaven valors sota zero. Avui els núvols seran més trencats que ahir, però aquesta tarda tornarà a augmentar la possibilitat de pluges al nord-est. Tant a Menorca com en àmbits com l'Empordà, la Catalunya del Nord i el Pirineu Oriental avui hi tornarà a ploure i nevar a partir del migdia. Les últimes actualitzacions del mapes del temps han rebaixat, això sí, les pluges i nevades que cal esperar per aquest vespre, les quantitats més importants probablement descarreguin al nord del Ripollès, on nevarà amb una cota de neu al voltant dels 1.500 metres.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà farà més sol. A la tarda entraran més bandes de núvols per l'oest, però en general les clarianes guanyaran molt de terreny. Entre dimecres i dijous arribarà una borrasca que deixarà més nevades al Pirineu Occidental, però en conjunt farà ploure ben poc. Els núvols tornaran a augmentar, sobretot entre la tarda de dimecres i el matí de dijous.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per dimecres Acumulacions de precipitació previstes per dimecres

Sobre el temps del cap de setmana encara hi ha força incertesa. És possible que arribi una nova pertorbació però encara és poc clar si serà gaire activa. L'escenari més probable és el de noves nevades al Pirineu occidental però escasses pluges a la resta. Caldrà seguir-ho.

Aquesta setmana l'ambient serà força més d'hivern que els últims dies, però no cal esperar temperatures especialment baixes. Les nits en què hi hagi pocs núvols reapareixeran les glaçades en força comarques interiors. Al migdia, la majoria de termòmetres rondaran entre els 10 i els 15 graus. Dijous i el cap de setmana s'entreveuen els moments de més fred de la setmana.

El vent tornarà a ser protagonista entre dimecres i dijous en moltes comarques del sud i de Ponent, i a l'Ebre el mestral hi bufarà amb ratxes fortes.