Les temperatures més baixes d'aquest juny encara han d'arribar

Aquesta matinada la refrescada s'ha fet molt evident. La temperatura ha baixat per sota dels 15 graus gairebé a tot arreu, i al Pirineu a partir dels 2.000 metres el termòmetre ha baixat en general sota zero. A Certascan, a la cota 2.400, el termòmetre ha baixat fins a -2 graus. Des de principis d'abril només hi ha hagut tres dies amb una mínima tan baixa en aquest indret. En general no feia tanta fresca des del 17 o 18 de maig.

Aquest migdia no serà tan fresc com el d'ahir. La temperatura pujarà dos o tres graus en molts casos. Demà la calor encara augmentarà una mica més a Ponent, però només s'arribaran a superar els 30 graus de manera molt puntual. L'ambient més fresc d'aquest mes de juny encara ha d'arribar. El canvi de temps de diumenge comportarà una baixada de la temperatura encara més contundent que la d'aquestes últimes hores. La notarem sobretot entre diumenge al vespre i dilluns.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Avui serà el dia més tranquil de la setmana, tot i que a estones el cel quedarà enterbolit o mig ennuvolat en moltes comarques de Girona i al Pirineu. En general farà sol, com també en farà durant bona part de demà.

El pròxim canvi de temps no trigarà. Dissabte a la tarda es reactivaran les tempestes al Pirineu i el Prepirineu, uns ruixats localment forts i puntualment acompanyats de calamarsa o pedra. Diumenge, ja des del matí, els xàfecs intermitents afectaran moltes comarques, sobretot del centre i del sud de Catalunya. Alguns també seran intensos i podran anar acompanyats de tempesta, per exemple a la Catalunya Central i al Camp de Tarragona. La inestabilitat serà menys marcada com més a l'est. En alguns indrets de la Costa Brava és possible que no hi arribi a ploure o que ho faci només de manera testimonial. Diumenge amb molts núvols, doncs, però també amb algunes clarianes.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre demà a la tarda i diumenge a última hora Acumulacions de precipitació previstes entre demà a la tarda i diumenge a última hora

Dilluns i dimarts els ruixats intermitents continuaran apareixent, però n'hi haurà menys. Sembla que en l'inici de la setmana que ve afectaran sobretot comarques centrals, tant de la Catalunya Central com de les comarques al voltant de Barcelona. Res fa pensar en un temps més tranquil al centre la setmana. Els ruixats podrien continuar apareixent dimecres i dijous, tot i que la incertesa sobre això ja és alta.

La setmana que ve començarà amb termòmetres enfonsats per ser juny, però a mesura que avanci la setmana que ve la cosa més probable és que la calor normal per a l'època vagi tornant. Res fa pensar en cap calorada a mitjà termini, però sí que sembla molt possible que el cap de setmana que ve ja sigui novament estiuenc.

Aquesta nit el mestral ha bufat amb cops de 98 km/h al Perelló, 94 a Portbou, 87 a Mas de Barberans i 68 a Tortosa. Des de principis del mes de març el vent no bufava tan fort al sud de Catalunya. Avui amb el pas de les hores anirà desapareixent.