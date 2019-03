L'augment de la temperatura global podria arribar a 1,5 ºC en els propers 5 anys

El 12 de desembre de 2015 es va signar l'acord de París. El principal objectiu al que es comprometien els 195 països signants era a treballar per tal que l'escalfament global d'origen antropogènic no superés en més d'1,5 ºC la temperatura mitjana de l'època preindustrial.

El servei de meteorologia del Regne Unit (MetOffice) va fer públic fa uns dies un estudi en el qual s'apuntava que entre els anys 2019 i 2023 la temperatura mitjana del planeta podria ser entre 1,03 i 1,57 ºC més alta que en el període 1850-1900. De ser així, la dècada 2014-2023 seria la més càlida des que es tenen registres (fa més de 150 anys).

De fet, s'estima que hi ha un 10 % de probabilitat que en els propers 5 anys l'escalfament pugui arribar a ser d'1,5 ºC, de manera puntual. Un valor que podria superar l'objectiu de l'acord i posar-lo, aparentment, en entredit.

Tot i això, els científics que han treballat en aquest estudi asseguren que en cap cas s'ha de donar per perdut el pacte de París. La possibilitat d'arribar als 1,5 ºC d'escalfament seria un fet puntual fruit de la mateixa fluctuació del clima. I no vol dir que a partir de llavors la temperatura es mantingués sempre per sobre d'aquest grau i mig.

651x366 El mapa de l'esquerra correspon a la mitjana de l'augment de temperatura previst pels propers 5 anys respecte al període preindustrial. Al centre es mostra l'augment més petit esperat i a la dreta el més gran; ambdós tenen un 10% de probabilitat que acabi passant. / MetOffice El mapa de l'esquerra correspon a la mitjana de l'augment de temperatura previst pels propers 5 anys respecte al període preindustrial. Al centre es mostra l'augment més petit esperat i a la dreta el més gran; ambdós tenen un 10% de probabilitat que acabi passant. / MetOffice

Aquesta nova predicció indica que on més es notarà l'augment de la temperatura serà a latituds mitjanes i, sobretot, a l'Àrtic. De fet, és notable el fet que al Pol Nord l'augment previst és el doble que a la resta del planeta, tal com ja indicaven els estudis previs. Això és perquè la fusió del gel fa que l'energia solar que hauria de ser reflectida per aquest és absorbida per l'oceà.