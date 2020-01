El temporal ha arribat a ser tan violent com una tempesta tropical

Segurament les imatges de vent persistent, grans onades, arbres i mobiliari destrossat dels últims dies han fet recordar a més d'un les imatges d'huracans o borrasques tropicals que sovint ens arriben d'altres parts del món. ¿Són equiparables els fenòmens? Aquest matí hem conegut algunes dades que permeten fer-ho de manera bastant clara. Tot i que els orígens i el desenvolupament dels dos fenòmens són diferents, les circumstàncies del temporal anomenat Gloria pel que fa a vents extrems poden arribar a comparar-se amb les d'una tempesta tropical.

Segons dades de l'Observatori Fabra del Tibidabo durant el temporal hi ha hagut 55 hores consecutives en què el vent ha superat com a mínim en algun moment els 70 km/h, des de les 4 de la tarda de diumenge fins a les 11 de la nit de dimarts. Ratxes fortes de vent persistents durant més de dues jornades consecutives, un fet totalment excepcional a Barcelona. És cert que el fet que el Fabra sigui un observatori de muntanya altera aquestes dades, ja que al centre de la ciutat el vent no va ser tan violent, però tot i així a la seu de l'AEMET al Port Olímpic va haver-hi igualment 19 hores consecutives amb ratxes superiors als 70 km/h.

L'element que defineix la força d'una pertorbació tropical no són tant les ratxes puntuals de vent com els vents sostinguts, la mitjana de vent durant un període curt de temps. L'escala d'huracans Saffir-Simpson jutja aquest aspecte a partir de vents sostinguts d'un minut. Les borrasques tropicals amb vents sostinguts inferiors als 62 km/h s'anomenen depressions tropicals, entre 63 i 118 km/h s'ubiquen les tempestes tropicals, que són just el pas inferior perquè una borrasca sigui tractada d'huracà. Una pertorbació tropical que provoqui vents sostinguts de 119 km/h o més ja és un huracà.

Segons dades de l'Observatori Fabra, entre les 9.50 i les 10 de la nit de dilluns el vent va arribar a bufar de mitjana a 68 km/h. És més difícil que hi hagi una mitjana de 68 km/h de deu minuts que no pas una d'un minut. En alguns moments de dimarts el temporal va arribar a ser equiparable a una tempesta tropical.