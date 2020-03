Els metges demanen més diners i recursos per fer front al Covid-19

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha demanat als governs d'Espanya i Catalunya que injectin més diners i recursos al sistema sanitari per fer front al previsible augment de casos de coronavirus i evitar el col·lapse del sistema. Així ho ha demanat públicament Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, que recorda que el sistema sanitari ja està actualment "tensionat" i que, tot i l'augment del pressupost en Salut, encara és insuficient. "Això [el coronavirus] posa més en tensió el sistema sanitari. Cal material i recursos, i hi ha personal aïllat, tot això necessita injecció de diners", assegura Padrós, que també argumenta que els governs d'Itàlia i Alemanya ja han destinat recursos extres als seus sistemes sanitaris.

Padrós confia que la seva demanda serà atesa i que no es farà "tacticisme polític" sobre aquesta qüestió. "Tinc l'esperança que aquesta petició pública que he dirigit personalment als governs serà atesa", ha assenyalat. "És de calaix que el sistema sanitari no es pot quedar igual que si no passés res", ha afegit.

El president dels metges demana un vot de confiança en les autoritats sanitàries i insisteix que la clau ara és alentir l'expansió del virus perquè els casos més greus no arribin tots de cop i el sistema sanitari els pugui assumir. "Al final tindrem el mateix nombre d'afectats, però no és el mateix tenir-los en 15 dies que en dos mesos", argumenta. Pel que fa al personal sanitari, Padrós reclama que puguin disposar de tot "el material de protecció que sigui necessari" i que es prenguin les mesures que calgui des del punt de vista laboral.

En el mateix sentit s'ha expressat el sindicat Metges de Catalunya. El seu secretari general, Josep Maria Puig, ha recordat que el sistema sanitari està "infrafinançat" i "tensionat". "I si a això hi afegim l'epidèmia de grip i el Covid-19, el sistema està funcionant al 110% de la seva capacitat i això preocupa a tothom", ha dit Puig. Alerta que cal facilitar "l'arribada esglaonada de pacients" per poder donar una atenció de qualitat, ja que "si arriben com un tsunami el sistema no té prou recursos per pair l'allau important de pacients" que es preveu, si bé afegeix que ara mateix la resposta que s'està donant "és l'adequada". "Però no tenim experiència de com de ràpid es pot expandir el virus i per això cal que Salut tingui a punt un pla B per absorbir la demanda si la cosa esclata abruptament", ha demanat.

De fet, els hospitals catalans ja tenen a punt plans de contingència –inspirats en l'experiència de la grip A del 2009– per fer front a l'allau de pacients. Com va avançar l'ARA, es preveu ajornar cirurgies no urgents, limitar visites a pacients, incorporar metges jubilats, augmentar les UCI o ajornar proves no urgents.

Crida a la col·laboració ciutadana

Jaume Padrós, per la seva banda, també recorda que cal protegir la població més vulnerable, com són les persones immunodeprimides, amb malalties cròniques i la gent gran, i fa una crida a la "responsabilitat" i a la "col·laboració" de la població. "S'ha d'explicar a la ciutadania que cal la seva col·laboració no només en l'acceptació de la incertesa sinó en què cal seguir les recomanacions", assenyala. Jaume Padrós també havia fet una crida a desprogramar visites o proves no urgents –Salut així ho ha instat també a hospitals i CAPs– i també demana a la població que no faci ús del sistema sanitari per coses "banals". "Hem de remar tots". També valora positivament la possibilitat d'incorporar metges jubilats o d'altres especialitats per fer front al Covid-19. "Ens hem de posar tots a disposició", ha dit.