Un ministre britànic renuncia per assetjador

Primera víctima de l’escàndol d’assetjament sexual de polítics cap al personal al seu servei al parlament de Westminster i dins de la maquinària administrativa del Regne Unit. A última hora de la tarda d’ahir, el ministre de Defensa, Michael Fallon, va presentar la dimissió per “no haver estat a l’altura” del comportament que se n’espera.

En una carta a la primera ministra, Theresa May, Fallon assegurava: “Un seguit d’al·legacions han sortit a la llum sobre parlamentaris en dies recents, incloent-hi algunes sobre la meva conducta passada. Algunes d’aquestes han sigut falses, però accepto que en el passat no he estat a l’altura dels alts estàndards que necessitem de les forces armades que tinc l’honor de representar. He reflexionat sobre la meva posició i, en conseqüència, renuncio al càrrec de ministre de Defensa”.

Fallon va admetre dilluns que fa quinze anys va tocar el genoll de la periodista Julia Hartley-Brewer. Encara que no va esmentar Fallon, la periodista sí que va explicar que va amenaçar la persona que l’assetjava amb donar-li un cop de puny si no li treia la mà de sobre. Finalment, el nom de Fallon va sortir d’una llista que circula per diverses pàgines web sobre polítics assetjadors.

La dimissió d’ahir va tenir lloc hores després que l’escàndol hagués arribat a un nivell encara més alt. El número 2 del govern britànic, Damian Green, va aparèixer també ahir a la portada de The Times acusat de conducta inapropiada cap a una militant conservadora trenta anys més jove. Kate Maltby explicava que durant una trobada en un pub fa dos anys, Green li hauria dit: “La meva dona es molt comprensiva”. Al mateix temps, “em va tocar fugaçment el genoll”. Temps després, Green li hauria enviat un missatge “molt suggeridor” després que Maltby aparegués fotografiada en roba interior en un diari.

Damian Green ho ha negat tot i s’ha mostrat disposat a enviar el missatge al secretariat del Cabinet Office, l’ens que dona suport al govern britànic i que ja investiga les acusacions.

Després que el 9 d’octubre esclatés l’escàndol generalitzat d’assetjament sexual del totpoderós productor de Hollywood Harvey Weinstein, les denúncies en qualsevol ambient professional no han fet més que estendre’s. La política britànica no ha escapat, doncs, a un ambient que uns qualifiquen de plaga d’assetjadors al Parlament i d’altres qualifiquen d’ambient propi d’una caça de bruixes. El cert és que, a més de Fallon i Green, ja hi ha tres secretaris d’Estat conservadors i un ex secretari d’Estat acusats de tenir les mans massa llargues. En circulació hi ha una llista d’assetjadors amb gairebé quaranta noms.

Esclat dins del laborisme

L’escàndol ja afecta també els laboristes. Bex Bailey, una treballadora del partit, de 25 anys, va denunciar dimarts al vespre, al programa de BBC 4 Radio PM, que va ser violada durant un festa de la formació el 2011, que en tenia 19. Dos anys després va voler denunciar els fets a una comissió interna, però l’oficial que la va atendre li va aconsellar no fer-ho perquè podria perjudicar la seva carrera política.

La primera ministra ha promès una investigació sobre l’escàndol. Pel que fa a les acusacions que pesaven contra Fallon, però, no havia ordenat cap investigació.