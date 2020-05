Continua a la baixa el nombre de nous morts registrats a Catalunya, però creixen els casos nous

Aquest diumenge s'han registrat a Catalunya 13 morts més per coronavirus, cosa que eleva la xifra total de víctimes del virus a 11.848, però no corresponen només a les que s'han produït les últimes 24 sinó a les que han sigut notificades. Així ho recullen les dades recopilades per les funeràries que ha difós el departament de Salut. En relació a les xifres del dia anterior, diumenge hi va haver una baixada de la mortalitat, amb 22 defuncions menys. Pel que fa als contagis, han pujat respecte a ahir. Se n'han registrat 242 –218 més dels que es van comptabilitzar dissabte– i ja hi ha 65.060 persones que han donat positiu.

Pel que fa estrictament a les últimes 24 hores, al departament de Salut li consta una nova mort per coronavirus i 10 casos positius nous. Del total de defuncions, 6.619 s'han registrat en un hospital o un centre sanitari, 3.928 en residències, 774 a casa i la resta en hospitals o són casos no classificables.

Actualment hi ha 205 persones amb covid-19 ingressades a l'UCI, 5 menys que el dia anterior.En total, 4.016 persones han estat ingressades en els llits de crítics a causa del virus. Pel que fa als geriàtrics, 2.700 professionals estan aïllats, 13.769 persones han donat positiu i hi ha més de 36.513 casos sospitosos.