Els tres mossos que eren a la presó per tràfic de marihuana, en llibertat

L'Audiència de Girona ha decidit deixar en llibertat els tres mossos d'esquadra de Santa Coloma de Farners que eren a la presó des del 4 de setembre per formar part de la presumpta trama de tràfic de marihuana que implica policies. Dos d'ells han de pagar una fiança, el caporal de 20.000 euros i un dels agents de 15.000 euros, per poder sortir. En canvi, el tercer mosso i el quart empresonat –que s'encarregava de posar la droga en circulació, segons la investigació– han quedat en llibertat sense fiança perquè el tribunal valora que la seva implicació en la xarxa és menor. Segons informa l'ACN, l'Audiència ha imposat als mossos l'obligació de comparèixer cada setmana al jutjat, els ha retirat els passaports i els manté tant l'ordre d'allunyament de la comissaria com la prohibició de comunicar-se amb els companys.

Així, la secció quarta de l'Audiència de Girona ha estimat el recurs de les defenses dels quatre empresonats, a càrrec dels advocats Carles Monguilod, Benet Salellas i Manel Mir, contra les interlocutòries de presó preventiva dictades pel jutjat d'instrucció número 1 de Santa Coloma de Farners. El tribunal ha avançat la resolució a les defenses i ha notificat les interlocutòries aquest matí. Segons fonts de les defenses, l'Audiència ha considerat que no hi ha arguments jurídics per ratificar la presó sense fiança i per això ha acordat deixar els quatre investigats en llibertat.

La causa està oberta per delictes contra la salut pública, per tràfic de drogues comès per agents de l'autoritat, organització criminal, falsificació de document oficial, revelació de secrets i la possible comissió de delictes de detenció il·legal, omissió del deure de perseguir delictes, furt, malversació de diners públics o tinença il·lícita d'armes. El jutjat d'instrucció de Santa Coloma de Farners també investiga dos mossos d'esquadra més per la mateixa trama de tràfic de marihuana.