Salut anuncia 836 nous positius per coronavirus a Catalunya i la xifra global ja s'enfila fins als 2.702 afectats

La conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya ha confirmat aquest vespre 836 nous positius per coronavirus i la xifra ja arriba als 2.702 infectats (un augment del 44,8% respecte ahir dimarts). Del total de casos acumulats fins ara en terres catalanes han mort 55 persones, totes amb patologies prèvies: 14 més respecte a les dades aportades ahir per Salut. L'increment, tot i ser notable, és inferior al que hi va haver de dilluns a dimarts, que va ser de 23 persones mortes per coronavirus, totes amb patologies prèvies.

Respecte a la nova xifra total d’afectats pel coronavirus a Catalunya, 92 estan greus. Aquesta xifra torna a augmentar després que ahir dimarts hagués disminuït: dilluns hi havia 74 infectats en estat greu, ahir la xifra va baixar a 65 i avui s'enfila fins a 92. Per tant, en l'últim dia hi ha una disminució de les morts respecte a dilluns, però un augment dels casos greus. A més, del nombre total d’afectats arreu del país, 228 són professionals sanitaris, 130 més que el dia anterior.

Pel que fa al brot d’Igualada, Salut confirma un total acumulat de 207 positius de coronavirus des que es va declarar el brot. Set persones estan greus i 15 han mort per Covid-19. Del nombre total de casos del brot d’Igualada, 91 són professionals sanitaris.

Es multipliquen les morts per coronavirus a les residències de persones grans

Malgrat que les xifres totals de morts han disminuït respecte a la diferència entre dilluns i dimarts, s'han multiplicat les morts per coronavirus en les residències de persones grans, la població de més risc davant la pandèmia que està assolant tot Espanya.

Aquest dimecres i a través d'un comunicat de l'Ajuntament, s'ha informat que sis persones grans han mort per coronavirus a la Fundació Privada Consorts Guasch de Capellades, un municipi molt proper a Igualada, on hi ha un dels focus principals de coronavirus a Catalunya. Segons el comunicat, s'ha habilitat la primera planta per "confinar les persones afectades i continuar fent el control mèdic intensiu". El CAP Capellades fa un control continu i un seguiment de totes les afectacions de la Residència, juntament amb la infermera del centre.

A Catalunya també hi ha hagut casos, de moment, més aïllats: a Olesa de Montserrat ha mort una segona interna de la residència d'Olesa i hi ha dotze persones més ingressades.

12 ancians moren a Tomelloso i 8 més a Vitòria

Aquest dimecres han mort 12 ancians en un centre de Tomelloso (Ciudad Real) i 8 més a Vitòria. Dimarts també es va confirmar la mort d'una vintena de persones en una residència de Madrid, on es van detectar una setantena de contagis entre usuaris, treballadors i familiars. A Torrent, a l'Horta valenciana, dilluns també van morir tres ancians en una residència on es van detectar 46 persones contagiades per Covid-19, mentre que a Albacete, al centre Núñez de Balboa, també hi ha hagut 7 víctimes.

El sindicat d'infermeria Satse Madrid ha alertat dels problemes que estan tenint les professionals sanitàries d'aquests centres perquè "estan totalment desprotegides i elles mateixes poden ser un focus de contagi".

També des de CCOO han criticat la falta d'equips de protecció individual (EPI) i material de prevenció per al personal de residències de gent gran. Segons una enquesta a professionals de 50 residències de Catalunya, han detectat que un 40% dels treballadors no utilitzen el material adequat, i del 60%, només un 1% canvien els EPI cada dia.

A més, prop de la meitat dels enquestats reconeixen que no senten que tinguin el suport de l'empresa i el 74% han manifestat angoixa i neguit davant la situació actual.

Residències "desbordades"

En el cas de la residència de Tomelloso s'han confirmat 16 morts durant les últimes hores, 12 de les quals ja s'han pogut atribuir al coronavirus. Així ho ha explicat a Telecinco el director del centre, que també ha donat positiu i té febre. José Manuel San Pedro ha dit que estan "desbordats" per la situació i els falten mitjans humans i materials per fer front a la pandèmia. En aquesta residència hi ha 170 residents i 120 treballadors.

Al centre San Martín de Vitòria hi ha 45 usuaris que han donat positiu i vuit morts confirmades. Aquest centre pertany a Sanitas, tot i que la diputació foral d'Àlaba hi té 28 places concertades. La residència té en total 148 places, tot i que ara només hi ha 90 usuaris. Això significa que ara mateix la meitat dels usuaris estan contagiats. Ni Sanitas, ni la Diputació ni el govern basc han confirmat aquestes dades, que ha avançat El Correo.