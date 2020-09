Els Mossos canvien els cotxes patrulla

Mantenen el color blanc, les franges blaves i els quadrats vermells, però els cotxes patrulla dels Mossos d'Esquadra canvien d'imatge. Es deixen enrere els Seat Altea, que se substitueixen pels Seat Arona o Ateca. Els nous models dels anomenats vehicles de seguretat ciutadana s'han presentat aquesta tarda al complex central de la policia, a Egara, on se n'ha exhibit un que formarà part de la nova flota. Des d'ara fins a finals d'any es renovaran una quarta part –237 vehicles– dels cotxes patrulla dels Mossos, que en són un miler a tot Catalunya. La idea és que la resta es vagin substituint en altres fases. La inversió inicial és de 33 milions d’euros destinats a canviar més de 400 vehicles amb un sistema de renting.

"No és només una qüestió d'estètica", ha assegurat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que ha qualificat el canvi de "salt qualitatiu". "És un cotxe més alt, robust i sostenible, perquè passem del dièsel a la gasolina, amb un maleter aprofitat", ha dit Sàmper. En aquest sentit, el cap dels Mossos, el comissari en cap Eduard Sallent, ha explicat que els vehicles compleixen la voluntat de "servir els ciutadans". Sallent també ha definit els nous cotxes patrulla com un "lloc de treball".

Segons la policia, les principals novetats són la confortabilitat per als agents i els detinguts, amb "mesures de seguretat" per als custodiats, el seguiment dels vehicles des de la sala de control i uns automòbils més visibles: passen de veure's des dels 100 metres actuals de distància als 250 metres. El maleter, amb el capó obert, vol convertir-se en un espai per atendre les persones i aixoplugar-se en cas de pluja. El conseller d'Interior, que ha admès que els Mossos han passat per una "falta de mitjans", ha anunciat que el canvi de la flota és una millora que també pretén arribar als uniformes. Fa tres anys es va presentar un nou model d'uniformes que no s'ha implantat.