La nova selectivitat ja té data: 7, 8 i 9 de juliol

La selectivitat es farà, si tot va bé, els dies 7, 8 i 9 de juliol. Aquest és el nou calendari acordat en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya, format pel Govern i les universitats, que ajornen, així, un mes les proves que han de fer uns 30.000 alumnes si volen entrar a la universitat. L'anunci arriba una setmana després que el govern espanyol canviés els terminis per fer la selectivitat a tot l'Estat i donés marge per fer-la entre el 22 de juny i el 10 de juliol. Catalunya, que havia de fer la selectivitat del 9 a l'11 de juny, serà de les últimes comunitats a fer les proves.

No només hi ha canvis en el calendari. En la línia del que van acordar els ministeris i les universitats, la nova selectivitat s'adaptarà a la situació actual "en el sentit de flexibilitzar l'opcionalitat" que ja hi havia en els exàmens de les matèries. És a dir, no només hi haurà dues opcions per a cada prova (opció A i opció B), sinó que es proposaran diversos enunciats per no perjudicar els alumnes i perquè siguin ells mateixos els que evitin el temari que no han pogut fer a classe.

El Govern ha concretat poc què significa aquesta "flexibilització", però sí que ha deixat clar que no suposarà un "canvi radical" en els exàmens. Per exemple, els continguts seguiran sent els mateixos i no es reduiran els temaris. Aquesta opció, que hi ha alumnes que havien demanat, és molt difícil –si no impossible– de fer, perquè cada centre explica els continguts en l'ordre que vol i, per tant, no es pot seleccionar quin temari s'elimina de la selectivitat.

Tampoc, diu el Govern, es canviarà la llargada ni la tipologia dels exàmens que "professorat i alumnat coneixen, practiquen i esperen". Aquesta dada és especialment important perquè els estudiants de 2n de batxillerat es preparen per a la selectivitat fent exàmens d'anys anteriors per practicar el model i el tipus de preguntes. És a dir, els anunciats i el model d'examen no canviaran gaire, però potser hi haurà més opcions per respondre per si alguna pregunta en concret forma part d'algun tema que no s'hagi donat a classe a causa del tancament dels centres.

Hi podria haver més canvis? Ningú ho descarta. "El calendari aprovat queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb aquesta pandèmia", ha afirmat Lluís Baulenas, el secretari general del CIC. Tot i així, des del Govern han subratllat que tant el calendari com les modificacions que es faran garanteixen que l'alumnat accedeixi a la universitat respectant "els principis d'igualtat, mèrit i capacitat que sempre –i també en circumstàncies excepcionals– han de regir l'accés i l'admissió als estudis universitaris". De fet, des del Govern volen enviar un missatge de "serenor" als estudiants i a les seves famílies.

El calendari queda així

PAU ordinària: 7, 8 i 9 de juliol (inicialment fixada per al 9, 10 i 11 de juny)

Més grans de 25 o 45 anys: 20 de juny (fase general), 27 de juny (fase específica, només per als de més de 25 anys). Inicialment estava fixada per al 18 i 25 d'abril.

PAP graus en educació: divendres,19 de juny (inicialment prevista per al 25 d'abril).

Educació flexibilitza la durada i els terminis de les pràctiques a empresa d'alumnes de Formació Professional

Més enllà de la selectivitat, també hi ha canvis en matèria educativa pel que fa la formació professional. El departament d'Educació ha acordat establir una nova regulació per a les pràctiques a l'empresa i flexibilitzar els horaris i terminis i facilitar que els estudiants passin de curs encara que no hagin fet totes les hores fixades en un principi. Així, en el cas de la Formació en Centres de Treball (FCT), es podrà flexibilitzar l'estada augmentant les hores diàries –fins a 8-, els dies setmanals o allargant el període al juliol, o bé substituint l'estada per un mòdul integrat, que inclourà les hores mínimes de projecte més les mínimes del mòdul d'FCT.

En el cas de la modalitat dual es recomana als centres educatius que proposin a empreses i alumnat la suspensió de l'acord formatiu, que no n'implicaria l'extinció, sinó que s'actuaria igual que amb la resta de treballadors. Una segona opció seria modificar l'activitat de l'alumne a través del teletreball, si se li garanteix el seguiment d'un tutor.

Pel que fa a l'avaluació, es podrà reduir les hores a l'empresa fins a un mínim de 660 hores –el 33% del total d'hores del cicle-. En cas que l'alumne hagi fet menys de 660 hores podrà reconèixer les hores d'FCT amb les hores del mòdul de dual. Això implicaria, però, que l'estudiant no tingui la condició d'FP dual, sinó ordinària, però li permetria acabar el cicle.

El departament ha decidit suspendre la mobilitat internacional temporalment i l'alumnat podrà fer l'estada a l'empresa en modalitat de teletreball si ja ha començat l'estada o si no ha pogut tornar a Catalunya i l'activitat empresarial no s'ha suspès al país. En cas que algun alumne tingui una situació on no es pugui aplicar cap de les mesures anunciades pel departament una junta d'avaluació tractarà cada cas particular.