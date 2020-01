Les obres a la Rambla començaran el 2021 i milloraran l'accés a Colom

L'Ajuntament de Barcelona ha reprès aquest dijous les reunions amb els veïns i els professionals que formen la Comunitat Rambles i que són els encarregats per definir el futur de la Rambla. El projecte urbanístic per al nou passeig s'aprovarà aquest any i es preveu que comencin les obres del primer tram, que inclou la continuïtat de la Rambla fins a Colom, el 2021. Durant la reunió s'ha presentat un estudi elaborat per Barcelona Regional, que xifra en 600 els residents habituals en aquesta artèria emblemàtica de la ciutat.

La nova Rambla tindrà un sol carril de circulació de 3,5 metres d'amplada per sentit, per al pas de vehicles de servei, bicicletes i autobusos, i s'ampliarà el passeig central entre 0,8 i 1,5 metres per costat, sempre que sigui possible. A més, es preveuen tres espais majors que actuaran com a places: un entre l'Espai Moja i Betlem, un altre entre el Pla de l'Os i el Liceu, i un altre entre el Pla del Teatre i el Teatre Principal.

Plànol de com serà l'accés a Colom des de la Rambla després de les obres / AJUNTAMENT DE BARCELONA

L'execució de la reurbanització tindrà cinc fases. El primer tram que es reurbanitzarà, amb un projecte executiu que es troba en fase de redacció, serà el corresponent al tram entre Colom i Santa Madrona, que més enllà dels espais majors, és on hi haurà la remodelació més important de la Rambla. Amb la transformació, l'avinguda de les Drassanes ja no travessarà la Rambla com ara i el passeig central continuarà fins a Colom. Allà generarà una plaça diàfana de més de 300 metres quadrats lliures de qualsevol mobiliari per a activitats veïnals.

La supressió d'aquest últim traçat de l'avinguda de les Drassanes i les noves seccions viàries comportaran que, en aquest tram, l'espai per a vianants augmenti en uns 1.150 metres quadrats. En els nous espais per a vianants guanyats, s'incrementarà i ordenarà la vegetació i els arbres, fet que definirà un corredor d'accés al Museu Marítim i establirà un límit verd del nou traçat de l'avinguda de les Drassanes en aquesta nova confluència amb la Rambla.

Radiografia veïnal

L'Ajuntament ha presentat a la sessió un estudi de Barcelona Regional i el GESOP que valora la dimensió residencial del passeig actual. El treball identifica 122 edificis, dels quals més de la meitat, el 52,5%, són edificis d'habitatge. En aquestes finques s'estima que hi ha 652 habitatges, dels quals 226 són domicilis habituals, 39 són temporals i 387 d'ús no residencial. Entre els no residencials, s'hi troben habitatges d'ús turístic, oficines, empreses, usos de restauració o comercials, o habitatges ocupats per entitats.

L'estudi també determina el nombre de persones residents a la Rambla. A l'avinguda hi viuen 569 residents habituals, 2,5 de mitjana per pis, i 104 residents temporals, 2,7 de mitjana. La meitat dels veïns, aquells que hi viuen de manera habitual, són adults joves, d'entre 25 i 44 anys, i el 48,2% són estrangers, una proporció semblant al conjunt de Ciutat Vella (50%). Prop de la meitat d'aquests residents són estrangers, un 45% del total, i destaquen els originaris d'Itàlia i l’Índia.

Les raons més habituals dels residents per allotjar-se de manera temporal són per temes laborals (54,2%) i per estudis (37,5%). La majoria són homes (67%), joves (29,1 anys de mitjana) i estrangers (83,3%), i la durada mitjana d'estada és inferior a un any. Aquestes dades s'han obtingut a partir de les entrevistes fetes en 24 domicilis temporals.