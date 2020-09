Barcelona busca l'origen d'una forta olor de gas que se sent per diferents punts de la ciutat

Els Bombers i la Guàrdia Urbana de Barcelona estan buscant l'origen d'una forta olor de gas -o similar- que s'està sentint per diferents punts de la ciutat, tant al barri de Sants com a l'Eixample o el Carmel, i que ha arribat fins i tot a l'Hospitalet de Llobregat. A mig matí d'aquest dimecres diferents veïns de punts diversos de la capital catalana han avisat de l'olor que se sentia, i els tècnics han començat la recerca.

De moment, tot i les feines d'inspecció dels Bombers i la Guàrdia Urbana, no se sap encara què ha passat ni per què se sent l'olor en zones tan allunyades de la ciutat.