La patronal de l'oci nocturn portarà el tancament dels locals als tribunals

La patronal de l'oci nocturn Fecasarm ha assegurat aquest dissabte que denunciarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la resolució del Govern que obliga a tancar les discoteques, sales de festes i de ball a tot el país. En un comunicat, diu que la decisió de l'executiu català "és il·legal" perquè, malgrat que la llei de Salut Pública de Catalunya ho requereix, la resolució no compleix amb drets recollits per la Constitució com el de la llibertat d'empresa. A més, tampoc creuen que es compleixi el "principi de proporcionalitat" que preveu la llei, que demana establir mesures sempre amb la "menor afectació als drets" de les persones i ajustades territorialment al mínim àmbit necessari.

Fecasarm també està estudiant reclamar responsabilitat patrimonial a les administracions "pel temps que les activitats hagin estat tancades o amb l'activitat limitada".

Les patronals de l'oci nocturn Fecalon i Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província també es plantegen portar a la justícia la decisió de la Generalitat. Asseguren que les empreses del sector són les que tenen "més controls" davant la malaltia i se senten "estigmatitzats per les autoritats". A més, entenen que la mesura del Procicat "no està justificada" i deixa "en la més absoluta indefensió i ruïna les més de 35.000 empreses del sector i les seves més de 37.000 famílies".

També denuncien que el Procicat "no ha estudiat ni contestat" el pla de represa que el sector va presentar "fa més de vint dies", ni ha facilitat "cap informació" dels informes de Salut que li van reclamar el 25 de juny "quan ja s'estaven celebrant nombroses festes il·legals i botellones". A més, afirmen que el Govern els provoca "indefensió i inseguretat jurídica" pel fet de no haver donat a conèixer la resolució administrativa que dona cobertura als tancaments de les activitats. Per tot plegat, les dues patronals acusen el Procicat d'arbitrarietat i qüestionen la gestió que fa del control i seguiment de la pandèmia.