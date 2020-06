El ministre de Ciència qüestiona alguns recomptes de víctimes i avisa que inclouen morts no causades pel virus

El ministre de Ciència espanyol, Pedro Duque, ha qüestionat la fiabilitat dels recomptes de víctimes de la pandèmia que no elabora l'Estat. Així, assegura que tots els recomptes que no són el del govern espanyol –ni el de l'OMS, que recull unes xifres "gairebé iguals"– són "especulatius". Amb tot, les estadístiques sobre mortalitat del seu ministeri, que sí que considera fiables, mostren que han mort 43.000 persones més de les previstes aquests mesos – unes xifres molt semblants a les de l'INE–. Ara bé, Duque insisteix que no es pot saber amb seguretat que les hagi causat el virus. Segons el ministre, es podrien atribuir a uns altres factors com ara el confinament, que considera "perillós per a la salut", o al fet que els hospitals estiguin plens de persones contagiades. "Es triga temps a saber aquestes coses", ha afegit Duque en una entrevista a la Cope.

El ministre creu que, si tot va bé, la primera vacuna contra el coronavirus es podria provar en humans abans de finals d'any, però demana prudència: “Hi haurà una pressió per aconseguir la vacuna que haurem de modular. La primera vacuna pot ser que es publiciti molt però que funcioni poc”. Sobre els resultats de la segona onada de l'estudi de seroprevalença ha explicat que no els han sorprès i que indiquen que “s’han pres mesures molt intenses”.

Catalunya es manté en el 6% d’immunitat

Preguntat per la polèmica del 8-M, Duque ha dit que no s'han ignorat en cap moment les alertes internacionals, com ara la que faria referència a evitar grans concentracions de persones al març, perquè eren "públiques i condicionals". Duque ha explicat que "quan van arribar dades es va posar en marxa la maquinària", tot i que ha reconegut que potser es podia haver activat un dia abans. "És absurdament sectari pensar que vam amagar informació", ha dit, i ha admès que no se sabia encara que els asimptomàtics contagiaven. En aquest sentit, ha fet autocrítica: “La ciència no va ser prou ràpida per determinar-ho a la velocitat que avançava la pandèmia”. Duque considera que "s'haurien d'haver tancat els bars, el transport públic i els cinemes" abans que prohibir la manifestació.