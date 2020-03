La pèrdua brusca i intensa d’olfacte pot ser un símptoma de Covid-19

Si heu perdut el sentit de l'olfacte de manera sobtada i intensa i no teniu el nas congestionat, podríeu ser portadors del nou coronavirus. Així ho indiquen dos comunicats, de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) i de la Societat d'Otorrinolaringologia del Regne Unit (ENT UK). Aquests comunicats es basen en les experiències personals d'investigadors que han observat casos de pèrdua d'olfacte al Regne Unit, Itàlia i els Estats Units en malalts de Covid-19 que no presenten cap altre símptoma. Segons la SEN, "aquest símptoma també ha sigut referenciat per metges infectats pel nou coronavirus". Les dades són tan incipients que encara no han sigut validades per cap autoritat sanitària.

Tampoc "no hi ha cap estudi publicat que demostri el vincle entre la pèrdua d'olfacte i el coronavirus", explica el doctor Joaquim Mullol, director de la unitat de rinologia i clínica de l'olfacte de l'Hospital Clínic de Barcelona. "Ara per ara, és una hipòtesi", afegeix. L'únic estudi que existeix sobre la relació entre la pèrdua d'olfacte i la Covid-19 és un treball fet a Wuhan que encara no està publicat, segons el qual el 5% d'un grup de 215 pacients amb Covid-19 han perdut l'olfacte. "Aquest percentatge podria ser superior, perquè al ser una malaltia tan greu es pregunta poc per l'olfacte", aclareix el doctor Mullol.

Un símptoma brusc i intens

La pèrdua d'olfacte és un símptoma freqüent en infeccions respiratòries d'origen víric. No es produeix només com a causa de la congestió nasal, sinó que també la provoca la destrucció de la mucosa olfactiva que perpetren els virus. "En processos vírics com el refredat comú i la grip hi ha una pèrdua temporal de l'olfacte que afecta entre el 60 i el 70% dels pacients", explica el doctor Mullol. "El que no és habitual és una pèrdua brusca i intensa del sentit de l'olfacte sense cap altre símptoma", afegeix.

Segons la SEN, com que això és justament el que s'està observant en aquests moments, el context epidemiològic actual converteix la Covid-19 en sospitosa principal. Per tot això, aquesta societat recomana contemplar la pèrdua d'olfacte aguda i sobtada com un dels símptomes de la Covid-19. Per evitar la propagació de la malaltia, la SEN aconsella a tothom que experimenti aquest símptoma un aïllament de 14 dies amb el seguiment mèdic corresponent.

La presidenta de la Societat Britànica de Rinologia, Claire Hopkins, assegura en un comunicat que "en una setmana he visitat 4 pacients d'edat inferior als 40 anys amb pèrdua d'olfacte i sense cap altre símptoma, quan habitualment no en visito més d'un al mes". Segons ha pogut saber aquest diari, a l'Hospital Clínic de Barcelona s'han detectat dos casos de persones afectades per Covid-19 amb aquest símptoma, tots dos personal sanitari. De la mateixa manera que la SEN, la Societat d'Otorrinolaringologia del Regne Unit també recomana l'aïllament –tot i que durant 7 dies– de tothom que presenti aquest símptoma amb l'objectiu de "reduir el nombre de persones asimptomàtiques que continuen actuant com a vectors [transmissors de la malaltia] sense adonar-se que necessiten aïllar-se".

La societat britànica també aconsella no tractar les persones que presentin pèrdua d'olfacte amb corticoides intranasals, uns medicaments que s'utilitzen habitualment quan es presenten aquesta mena de símptomes, perquè s'han documentat casos en què augmenten la gravetat de la Covid-19. I recomana a tot el personal mèdic que hagi d'atendre persones amb pèrdua d'olfacte en aquest context que utilitzi equips de protecció personal complets per evitar el contagi.