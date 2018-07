L'Estat planteja una reforma dels delictes sexuals que consideri agressió si no hi ha un 'sí' exprés

El govern espanyol planeja introduir canvis en la tipificació dels delictes sexuals, en la línia d'altres països com Suècia i el Regne Unit, on si no hi ha consentiment exprés es considera agressió sexual. Així ho ha anunciat aquest dimarts la ministra d'Igualtat i vicepresidenta de l'executiu, Carmen Calvo, a la comissió d'igualtat al Congrés de Diputats. Les reformes serien del Codi Penal i també de la llei d'enjudiciament criminal, i anirien destinades a fer que els tipus penals no siguin "interpretables", segons ha relatat la ministra.

El "lema substantiu" de la reforma, segons Calvo, serà que "si una dona no diu 'sí' expressament, tota la resta és 'no'", com passa en altres ordenaments jurídics europeus.

"Aquí és on està preservada la seva autonomia, la seva llibertat, i el respecte a la seva persona i a la seva sexualitat", ha defensat Calvo. Segons la vicepresidenta, cal millorar "algunes circumstàncies" de la llei d'enjudiciament criminal, cosa que l'executiu farà a través de la incorporació de juristes feministes "allunyades de la perspectiva de gènere", per poder tenir una "revisió solvent".

A més, ha dit que "amb el respecte degut al ministeri fiscal", el govern espanyol està "reflexionant" sobre com acompanyar millor les dones víctimes en les seves defenses, a causa de les situacions "complicadíssimes" a les quals de vegades s'enfronten les víctimes fins que poden tenir una sentència justa i restitutòria dels drets que els han estat atropellats.

"Millorarem en aquest àmbit perquè la realitat ens demostra que hi ha molt a millorar perquè les dones se sentin segures en un moment tràgic, que és quan s'han convertit en víctimes", ha subratllat, després que recentment l'anterior cap del ministeri fiscal, Julián Sánchez Melgar, critiqués el govern espanyol per anunciar que estudiava personar-se en defensa de les dones agredides sexualment.