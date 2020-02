A poc a poc, tornen les aigües calmes al delta de l’Ebre

Aquesta setmana ha tornat a funcionar el sistema de bombament de l'estació de Pal, al litoral del municipi de Deltebre, que havia quedat col·lapsat pel temporal d'ara fa dues setmanes. I la posada en marxa d'aquest mecanisme ha marcat l'inici de la tornada a la normalitat al delta de l'Ebre, perquè ha permès començar a desguassar les prop de 3.000 hectàrees de camps d'arròs del nord del Delta que havien quedat inundades pel mar. I amb el desguàs de les aigües, els pagesos han pogut afinar en el balanç de pèrdues: el sindicat Unió de Pagesos ha calculat en més d'1,2 milions d'euros la reducció de la collita de l'arròs de la temporada vinent, que comença a l'abril. Però a més, caldrà anivellar els camps, refer els marges de separació entre parcel·les i els dics que separen els espais de desguàs, unes tasques que superen els 200.000 euros de pressupost.

Ara bé, mentre els arrossaires s'afanyen a desguassar l'aigua de mar per salvar la campanya, els productors de musclos veuen més complicat poder remuntar la temporada. Les estructures de fusta ubicades al mig de les badies del Delta han quedat malmeses pel Gloria i serà complicat refer-les per poder recollir musclos i ostres els mesos vinents. "Donem per perduda aquesta campanya i ja pensem directament en la vinent", ha explicat resignat Gerardo Bonet, el gerent de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre. Des de l'entitat asseguren que a la badia del Fangar –davant per davant de l’Ampolla, i la més afectada– les pèrdues s'aproximen als dos milions i mig d'euros si hi compten les pèrdues de les cries de mol·lusc i la destrucció de les estructures de fusta on es cultiven les ostres i els musclos. Més al sud, a la badia dels Alfacs, les pèrdues seran menors, però tot i això sobrepassaran amb escreix el mig milió d'euros.



Qui també pagarà cars els efectes del temporal Gloria és l'empresa tonyinaire Balfegó. Les seves gàbies marines d'engreix ubicades davant la costa de l'Ametlla de Mar van ser colpejades violentament i les fortes onades van provocar la fugida de 10.000 tonyines vermelles, segons algunes fons. Molts dels exemplars han acabat morint a la costa. De fet, l’endemà mateix del temporal centenars d’exemplars d’aquest peix van aparèixer morts a les platges de l'Ebre. L'empresa encara no ha posat xifres –almenys públicament– a les pèrdues. Això sí, en un comunicat, Balfegó ha assegurat que compensarà a través de l'assegurança de protecció civil els danys a les xarxes i captures que els armadors dels ports de l'Ebre hagin pogut patir per la pesca accidental de tonyina roja.

I més enllà, pel que fa a les afectacions directes sobre els sectors productius, caldrà refer també les infraestructures portuàries. De fet, Ports de la Generalitat ja ha anunciat que invertirà enguany uns quatre milions d'euros en obres d'emergència i millora als tres ports de les Terres de l'Ebre més afectats pel temporal: l'Ampolla, l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar.