La policia aprofita el confinament per posar setge als narcopisos

No hi ha turistes, les botigues han tancat, la delinqüència s’ha reduït a menys de la meitat i la gent no pot ser al carrer. Són quatre canvis que el confinament ha portat al districte de Ciutat Vella de Barcelona i que la policia ha aprofitat per combatre els narcopisos. L’estratègia que els agents ara apliquen és la pressió amb més presència, identificacions als que s’acosten als locals de la droga i la interpel·lació dels traficants. Amb l’estat d’alarma pel covid-19, són molt visibles: “Quan veiem un grup davant d’un portal és més fàcil, perquè els identifiquem i els demanem què estan fent”, expliquen fonts dels Mossos. Els consumidors “cedeixen” i els camells “es queden sense activitat”.

Amb aquesta estratègia, en poc més de tres setmanes -entre el 16 de març i el 7 d’abril- els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han tancat set locals, quatre narcopisos i tres punts de venda, tots situats al Raval excepte un al Gòtic. S’han fet quatre intervencions en només tres dies de l’última setmana perquè la policia reconeix que, amb el confinament, s’ha pogut centrar “a fer molta presència als punts més problemàtics”. La interlocució dels agents amb els traficants ha acabat en detencions o en “l’abandonament voluntari del pis”. Amb els toxicòmans, la policia intenta que “no es concentrin”. Segons fonts dels Mossos, ara tenen “en seguiment” quatre narcopisos que queden actius i altres punts de venda, perquè les actuacions que depenen dels jutjats, si no són urgents, estan aturades per l’estat d’alarma.

Un dels llocs on la policia ha entrat l’última setmana ha sigut al carrer Salvadors 7 bis. Els veïns de l’edifici feia dos anys que es queixaven que tres pisos estaven vinculats a la droga. Els agents van tancar dimarts un pis i això ha fet que també hagin marxat “les persones conflictives” dels altres. “Abans, tot i estar en confinament, quan baixaves al carrer havies de dir a la gent que sortís del portal”, explica la Carmela, una de les veïnes, que admet que des de la intervenció policial s’ha acabat el tràfic de droga que es feia fins i tot des del balcó. En aquest bloc els agents van actuar contra un punt de venda que també servia de domicili de lladres. De fet, fonts dels Mossos expliquen que els pisos de venda de droga ara són “refugis” on els traficants viuen i on tenen un “petit magatzem” de droga que intenten vendre al carrer.

L’estat d’alarma ha fet que el tràfic es traslladi a la via pública. “Busquen l’anonimat, tot i que ara és més difícil. Si surten a fora els podem enganxar”, apunta la policia, que reconeix que això també ha provocat que utilitzin transportistes per ser menys visibles.

La gestió dels habitatges

Els set pisos tancats, que estaven tots ocupats, han quedat tapiats o s’han retornat a la propietat. Al carrer Salvadors 7 bis, la Carmela retreu al fons inversor que té l’habitatge on es va entrar que no hagi donat senyals de vida fins que han posat la porta de seguretat. “En els últims dos anys no havien respost mai”, lamenta. Del mateix es queixa d’un altre dels pisos problemàtics de l’edifici, propietat d’una entitat bancària però cedit a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L’única resposta que han tingut de l’administració és que hi ha un procés judicial en marxa des de l’estiu de l’any passat. Des de l’associació veïnal Acció Raval, Ángel Cordero reclama a la Generalitat que expropiï els habitatges que queden buits després de la intervenció policial.

Cordero apunta que, amb el confinament, els consumidors es concentren més als punts actius i alerta que, un cop acabi l’aïllament, hi tornarà a haver més droga. “Fins d’aquí uns mesos no sabrem si la situació ha canviat realment”, admet la Carmela, que confia que la comunicació que ara ha sigut més fluïda amb la policia es mantingui.