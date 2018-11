La policia espanyola justifica l’ús de pilotes de goma l’1-O per l’“odi extrem” dels votants

Quatre agents de la policia espanyola investigats per les càrregues policials de l’1-O a Barcelona han justificat davant del jutge l’ús de pilotes de goma aquell dia per l’”odi extrem” dels votants, segons han explicat fonts judicials a l’ARA. Es tracta de quatre escopeters investigats per haver disparat aquest tipus de projectil –prohibit a Catalunya– al punt on Roger Español va perdre un ull.

Els quatre agents han admès haver disparat almenys quatre bales de goma –una cadascú com a mínim i en un dels casos, dues–, però han assegurat que ho van fer per ordre expressa del seu superior –un inspector també investigat que declararà aquest divendres– i sempre complint el protocol, és a dir, mentre es replegaven i sempre apuntant a terra, tot i que les imatges del moment contradiuen aquesta versió, ja que es veuen trets mentre els votants estan asseguts a terra i en angle recte.

Per justificar l’ús de bales de goma, segons aquestes mateixes fonts, els policies han parlat també de l’”hostilitat” i el “fustigament” dels votants i han assegurat al jutge que els llançaven pedres, monedes i tot tipus d’objectes o que els intentaven pegar amb paraigües. “Jo no ho havia vist mai”, hauria dit un dels escopeters al jutge.

Identificat

Les acusacions tenen identificat l’agent autor del tret que va impactar en Español, però no en saben el número d’identificació i per tant no li poden posar noms i cognoms. En aquest sentit, els escopeters no s’han identificat en les imatges, però sí que han ubicat la seva posició. “Fem una crida a la ciutadania perquè ens aportin més imatges”, deia l’advocada d’Español, Anaïs Franquesa, en sortir dels jutjats.

Segons fonts judicials, només un dels escopeters que han declarat aquest dimarts s’ha identificat com l’agent més proper a Roger Español i al policia que les defenses consideren l’autor del tret que el va ferir a l’ull, però no ha aportat cap més dada.

El tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona –que exerceix d’acusació popular–, Jaume Asens, ha tornat a lamentar la “manca de col·laboració del ministeri d’Interior” a l’hora d’identificar l’autor del tret i ha demanat al govern de Pedro Sánchez que prohibeixi a tot l’Estat l’ús de pilotes de goma –com ja es va fer a Catalunya arran del cas Esther Quintana– i que, mentre no ho faci, revisi el protocol per evitar que casos com el d’Español, que qualifica com “la pàgina més negra de la brutalitat de l’1-O”, acabin “impunes”.

Una defensa dubta de l’origen de la lesió

En sortir de les declaracions, l’advocat de dos dels escopeters –i de quatre agents investigats més–, Antonio Suárez-Valdés, ha posat en dubte que Español resultés ferit per una bala de goma. La seva advocada, però, ha assegurat que “dintre de la sala” ningú ho ha posat en dubte.

“Les pilotes de goma no s’haurien d’haver utilitzat l’1-O, i menys en la situació concreta de l’Escola Ramon Llull, perquè els agents s’estaven replegant i no hi havia cap situació de perill per a ells” ha remarcat, a més, Franquesa.

El pèrit del jutjat que va analitzar els fets va concloure que s’havien llançat 17 d’aquests projectils a la zona on Roger Español va perdre l'ull, la majoria a una distància d’entre 10 i 15 metres, molt per sota dels 50 metres que estableix el protocol, que únicament es poden rebaixar en casos de perillositat extrema.

Per contra, segons fonts judicials, els quatre policies han explicat al jutge que van disparar únicament mentre es replegaven, sempre seguint ordres de l’inspector que els anava dient quan havien d’efectuar un tret d’avis o salva o quan havien llançar una pilota, i que sempre ho van fer procurant que la bala rebotés a terra. “Llavors, ¿van disparar en un angle molt tancat o molt a prop de les persones?”, ha preguntat el jutge del cas, Francisco Miralles, a un dels policies, en referència a l’alçada que va haver d’agafar el projectil que va impactar en Español. L’agent, segons les mateixes fonts, ha insistit que es van seguir els protocols.

Aquest dijous declararan quatre escopeters més dels onze que el jutge va decidir investigar perquè eren a la zona on Español va perdre l’ull, tot i que tres d’ells encara no tenen data per declarar. Divendres el jutge interrogarà l’inspector que va donar l’ordre de disparar, el comandament immediatament inferior a ell i dos agents antidisturbis més investigats per colpejar presumptament amb la porra altres votants.