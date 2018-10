Un jurat popular jutjarà l'assassinat del guardià urbà que va aparèixer calcinat al pantà de Foix. Dos agents del cos –Albert López, de 36 anys, i Rosa Peral, de 33– van ser detinguts aleshores per la seva presumpta implicació en l'assassinat de Pedro Rodríguez, el cadàver del qual va aparèixer al maleter del seu cotxe. La detinguda era parella de la víctima però també estava vinculada sentimentalment al detingut, en un triangle amorós amb final criminal dins del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

La jutge que dirigeix la investigació del que es coneix com a crim de la Guàrdia Urbana, o crim de Foix, ha tancat la instrucció i ha donat cinc dies a les parts per si volen demanar alguna última prova. Així ho han avançat fonts judicials a l'ACN. Un cop es compleixi aquest termini –a principis de la setmana que ve–, i si no hi ha cap petició, la magistrada tancarà oficialment la investigació i instarà la fiscalia i l'acusació particular a presentar els seus escrits d'acusació.

Properament podran començar també els tràmits per constituir el jurat popular. Atesa la complexitat del crim i la quantitat de dies que previsiblement s'allargarà el judici, fonts judicials auguren que la constitució del jurat popular serà substancialment lenta. Això, de retruc, endarrerirà l'anunci per fixar el calendari en què se celebrarà el judici a l'Audiència de Barcelona.

Els empresonats demanen ser alliberats

El tancament de la causa arriba quan fa un any i mig que el cadàver de l'agent de la Guàrdia Urbana Pedro Rodríguez va aparèixer calcinat dins un cotxe prop del pantà de Foix. Mentrestant, els dos principals acusats de l'autoria del crim, els també agents Rosa Peral i Albert López, han demanat que se'ls deixi sortir de la presó.

López va demanar el seu alliberament a l'estiu i la titular del jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova l'hi va denegar, decisió que la seva defensa ha recorregut a l'Audiència de Barcelona. Peral, en canvi, encara no ha rebut resposta de la petició presentada a la magistrada que instrueix el cas.

Segons les últimes resolucions de la jutge, tots dos haurien participat en l'acció de carregar el cadàver de Pedro Rodríguez dins el cotxe, i per tant tots dos estarien implicats en l'autoria del crim. Mentrestant, però, Albert López i Rosa Peral mantenen versions contradictòries en què s'acusen mútuament dels fets i es desvinculen de la mort de Rodríguez.