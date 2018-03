La preinscripció escolar es farà entre el 13 i el 24 d'abril

La preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria es podrà realitzar, finalment, entre els dies 13 i 24 d'abril després que el departament d'Ensenyament decidís endarrerir-la. D’aquesta manera, es redueix el calendari del procés de preinscripció gairebé un mes, des que la família presenta la sol·licitud fins que coneix el centre en el qual ha obtingut la plaça, com ha remarcat aquest dilluns el departament en un comunicat.



Segons Ensenyament, el fet de començar la preinscripció més tard respecte al curs anterior, a banda de la reducció del calendari, permetrà la disminució de les incidències causades per peticions d’alumnes nouvinguts o d'altres que es trobin en situacions de canvis, com per exemple, canvis de localitat de residència.

Enguany s’incorpora, com a novetat, la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior de FP, que comporta la possibilitat de formular telemàticament la sol·licitud, sense necessitat de tràmit presencial.