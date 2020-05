Primer dia de platges obertes per a l'esport a Barcelona

Primer dia reobertura de platges a Barcelona. Això sí, amb moltes restriccions. Només s'hi pot anar a practicar esport de manera individual i en la franja de matí habilitada, entre les sis i les deu, amb l'única excepció de federats i surfistes que també hi poden entrar, pel punt de control de la platja del Bogatell, en el torn de nit, entre les vuit i les onze. Es pot fer esport tant a l'aigua com a la sorra, tot i que el primer dia encara hi ha hagut cert embolic amb les normes. No està autoritzat el passeig, ni tampoc el bany recreatiu o l'esport en grup. I està prohibit arribar fins al lloc amb cotxe, s'ha d'accedir a cada platja pels dos punts de control que hi té la Guàrdia Urbana. Aquest primer matí de reobertura, les platges han aplegat moltes persones amb ganes de córrer o de recuperar l'hàbit de nedar.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, avisava ahir dijous que si es generen aglomeracions es veurà obligada a fer un pas enrere en el desconfinament i que l'obertura es fa de manera gradual, començant per la practica esportiva, per evitar un "efecte crida". El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, alertava avui en la mateixa línia de l "risc" de fer un mal ús de l'obertura de platges a Barcelona però ha afegit que tot depèn de si es respecten les mesures de seguretat. "Si ens obren la ciutat i anem a dos metres, perfecte. Si seguim a mig metre, ens aturem o fem partits de voleibol, malament", ha dit a Catalunya Ràdio.

651x366 Agents de la Guàrdia Urbana controlant, aquest matí, l'accés a les platges / FRANCESC MELCION Agents de la Guàrdia Urbana controlant, aquest matí, l'accés a les platges / FRANCESC MELCION

Trilla ha demanat a les autoritats municipals que estiguin "una mica a sobre" de com evoluciona la reobertura. Ha apostat també perquè es puguin adaptar les franges horàries per als passeigs per la calor fent ús de la "descentralització" perquè la situació no és la mateixa arreu de l'Estat. A més, ha insistit que Madrid hauria de seguir "uns dies més" en fase 0 perquè les xifres "aconsellen molta prudència".