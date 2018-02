Els hereus del príncep saudita rebran una indemnització sense presentar-se al judici pel seu patrimoni a Catalunya

No es van presentar al judici i les defenses dubtaven fins i tot que tinguessin coneixement del procediment però finalment la casa reial saudita rebrà 40.000 euros per l'herència d'un dels seus prínceps, que tenia possessions a Catalunya. L'Audiència de Barcelona ha condemnat la dona de l'hoteler que administrava el patrimoni a Catalunya d'aquest membre de la reialesa saudita. El tribunal considera provat que aquest home -que va morir fa un any- va despendre's de les propietats del príncep amagant que havia mort per quedar-se els diners i que l'esposa se'n va beneficiar.

La família reial saudita va posar diverses traves a la instrucció i tampoc es va presentar al judici. De fet, l'home que va presentar la querella en nom dels hereus del príncep va reconèixer que no s'havia reunit directament amb ells, tot i que els enviava informes sobre l'estat del procediment, que s'ha allargat catorze anys. El tribunal argumenta en la sentència que els parents del príncep "estan legitimats" per reclamar el seu patrimoni.

Segons la sentència l'hoteler, que havia travat una forta amistat amb el príncep fruit dels anys que aquest havia treballat com a diplomàtic a l'Estat, va anar venent les propietats del membre de la casa reial saudita però va amagar als compradors que havia mort i es va quedar els diners de les ventes. Com que l'hoteler va morir fa un any, el tribunal només condemna la seva esposa a retornar els diners dels quals s'hauria beneficiat.

En canvi, l'Audiència ha absolt la resta d'acusats, entre ells una veïna que va adquirir una de les propietats del príncep saudita sense saber que l'home havia mort i per la que l'acusació demanava 7 anys de presó.