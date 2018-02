Els hereus d'un príncep saudita no es presenten al judici després de 14 anys reclamant una herència a Catalunya

Un quart de segle després de la mort del príncep saudita Saad bin Abdulaziz bin Abderraman al-Saud ha començat el judici per determinar què se'n va fer del seu patrimoni a Catalunya. El príncep tenia un càrrec diplomàtic i durant els seus anys a Barcelona va anar teixint una gran amistat amb el subdirector de l'Hotel Princesa Sofía, a qui li va transferir tots els poders perquè administrés en nom seu les finques que havia anat adquirint a Santa Maria d'Oló i a la Ciutat Comtal. Quan el príncep va morir, l'hoteler va començar a vendre's les propietats sense comunicar que l'home havia mort i va acabar dilapidant una fortuna de 6,8 milions d'euros, segons la fiscalia. L'any 2004 un representant de la casa reial va querellar-se contra ell, la seva esposa i la compradora d'una de les propietats per estafa. És l'única notícia de l'interès de la família reial saudita pel procediment. Durant els 14 anys que el cas ha estat encallat als tribunals, cap dels hereus ha comparegut als jutjats. Fins i tot va ser un advocat de la família qui va declarar, suposadament en nom seu, durant la investigació.

Durant el judici el suposat representant de la casa reial, Nabil Mohamed, ha reconegut que mai s'ha entrevistat amb els hereus del príncep tot i que ha assegurat que els passa puntualment "informes" sobre l'estat del procés judicial. Amb el temps que el cas ha trigat a arribar a judici l'hoteler ha mort i l'advocat que representava els interessos de la casa reial hi va renunciar per la dificultat de comunicar-se amb els seus clients. La fiscalia i el nou advocat de l'acusació mantenen el procés contra la dona de l'hoteler, a qui demanen dos i deu anys de presó respectivament per haver-se apropiat dels diners de la venda de les finques. Ella ho ha negat al judici, on ha admès que en una ocasió va traspassar diners del compte des d'on administraven el patrimoni del príncep al seu "com un préstec" i ha assegurat que els va retornar al cap d'uns mesos.

L'acusació particular també demana set anys de presó per a la compradora del castell de Rocafort, a Santa Maria d'Oló, perquè considera que va adquirir la finca sabent que el príncep era mort. Ella ho ha negat: "Si hagués sabut que era mort no l'hauria comprat", ha assegurat després de declarar que és una "víctima" del procés perquè va acabar comprant la propietat per 900 milions de pessetes i després es va assabentar que el valor cadastral era de 100 milions.

Tant l'advocada de la dona de l'hoteler, Olga Tubau, com la de la compradora del castell, Mercè Sarrat, han carregat contra el representant de la casa reial saudita que ha comparegut al judici i que a preguntes de totes dues lletrades ha acabat reconeixent que "mai s'ha reunit ni ha parlat directament" amb els hereus, tot i que ha assegurat que hi manté contacte d'una "manera indirecta". A la sortida del judici, Sarrat ha assegurat que té la convicció que "darrere d'aquest home no hi ha ningú" i que possiblement a la família reial saudita "mai els han notificat aquest procés".

Malgrat tot, Nabil Mohamed ha assegurat que l'hoteler va perdre els poders després de la defunció del príncep, perquè "a tot el món els poders s'extingeixen amb la mort" i que ell i la dona haurien d'haver retornat les finques o els diners que n'havien obtingut als seus hereus. L'exfutbolista Ivan de la Peña ha comparegut com a testimoni al judici, ja que és un altre dels compradors de les finques del príncep. Curiosament, però, el representant dels hereus saudites només es va querellar contra la compradora del castell perquè entén que la resta van actuar "de bona fe".