El mercat de l'Abaceria de Gràcia desencalla la seva gran transformació

Comencen els treballs previs a la gran reforma prevista al mercat de l'Abaceria, que va obrir portes a la Travessera de Gràcia a finals del segle XIX -avui celebra el 125è aniversari- , i que ara afronta una gran actualització en la línia de les que s'han fet a mercats com el Ninot o la que s'ha d'inaugurar, a l'abril, a Sant Antoni. De fet, el de l'Abaceria és l'últim gran mercat de la ciutat pendent d'actualitzar -els últims anys s'hi han succeït els tancaments de parades (a l'interior, el 32% dels establiments estant vacants) i la baixada de visitants (ha caigut un 35% en cinc anys) ha sacsejat els comerciants. El primer pas ara és aixecar el mercat provisional que acollirà els paradistes mentre duren les obres. L'Ajuntament ha anunciat avui que la carpa començarà a construir-se, aquest gener, al passeig de Sant Joan entre els carrers Indústria i Sant Antoni Maria Claret. El mercat provisional comptarà amb 43 establiments alimentaris i 14 parades especials i no comportarà canvis circulatoris a l'entorn. De cara al vianants, s'habilitarà una zona de pas de 4,5 metres d'amplada paral·lela a la calçada en sentit descendent.

Aquestes obres s'allargaran un mínim de quatre mesos i la previsió és que els paradistes s'hi puguin traslladar a l'estiu, quan deixaran alliberat el recinte de la Travessera perquè puguin començar-hi els treball. El mercat provisional suposa una inversió de 3,2 milions d'euros. El projecte de reforma definitiu encara no està aprovat però va suscitar polèmica perquè la plataforma veïnal Gràcia Cap On Vas? no veia clar que hagués d'incloure un pàrquing -tenint en compte que l'objectiu és avançar cap a un model de ciutat on el trànsit privat hi tingui menys protagonisme- i un supermercat de 750 metres seguint el model que ja s'ha aplicat en els últims mercats remodelats.

La remodelació definitiva, que va aprovar l'assemblea dels paradistes l'estiu del 2016 -hi van votar a favor el 95% dels comerciants-, suposarà una inversió de 25 milions d'euros. El projecte s'ha de redactar durant el 2018 i està previst que les obres puguin començar ja el mateix any i tinguin una durada d'entre 24 i 30 mesos. La idea de l'avantprojecte és destinar una planta al mercat, el súper i a un nou espai de cooperatives de productors. A l'altell se situaran les oficines i espais polivalents, a la planta -1, els magatzems; a la -2, espai per al tractament de residus i logístics i a la -3, el pàrquing -que, finalment, i després de les demandes veïnals, es va decidir que tingués 50 places i no entre 70 i 90, com es preveia- i un centre de distribució de mercaderies.

Antoni Ramon, de Gràcia Cap a On Vas?, assegura que els veïns celebren l'inici d'obres del mercat provisional perquè no tenen cap voluntat d'alentir el procés, però lamenta que el projecte de reforma que es vol fer és "faraònic" i diu que no són necessàries tantes plantes subterrànies. La plataforma defensa que al barri ja hi ha prou súpers i que no cal que el mercat en tingui un de propi. La junta de comerciants de l'Abaceria, però, sí que defensa que és necessària una reforma més integral per reflotar l'espai, que ha quedat molt deteriorat pel pas dels anys. La junta es va renovar a l'octubre i ara els seus portaveus celebren com una bona notícia que s'anunciï, per fi, el trasllat a la carpa.

L'anterior portaveu, Jeroni Magrans, a banda de lamentar els endarreriments en el projecte no té clar que la reforma definitiva no acabi comportant alguna sorpresa per als paradistes i creu que s'ha "perdut l'oportunitat" de ser més innovadors amb el projecte de transformació que, finalment, es tirarà endavant.