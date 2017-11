L'home que va perdre la visió l'1-O: "Espero que les pilotes de goma no es facin servir mai més"

"El que sobretot desitjo és que ningú més no hagi de passar per això. Espero i desitjo que les bales de goma no es facin servir mai més". Qui parla és el Roger, l'home que l'1 d'octubre va rebre l'impacte d'una pilota de goma disparada per la Policia Nacional mentre es concentrava davant de l'Escola Ramon Llull de Barcelona i que, com a conseqüència d'això, ha perdut la visió d'un ull. Un vídeo de Metromuster i el centre per la defensa dels drets humans Irídia recull ara el seu testimoni. El vídeo s'ha fet públic justament avui que el Roger té previst presentar la querella sobre el que va patir ara fa un mes i mig. I just el dia, també, que es compleixen cinc anys de quan Ester Quintana va perdre un ull com a conseqüència d'un impacte policial. A Catalunya, les pilotes de goma estan prohibides des del 30 d'abril del 2014.

En aquesta entrevista, el Roger, que comença presentant-se i explicant, per exemple, que és músic i pare d'un nen de vuit anys, recorda com va viure els moments previs a la càrrega policial, quan, recorda, estaven defensant les urnes "de manera pacífica". També diu que la policia va començar a carregar "sense avisar" i que va rebre l'impacte de la pilota quan els agents ja s'estaven retirant i els concentrats els anaven acompanyant. De moment, assegura, ha perdut el primer quadrimestre dels estudis de música que està cursant i malda per tornar a poder fer tasques diàries com afaitar-se. També explica com la lesió -els metges li van poder reconstruir l'ull, però no va poder recuperar la visió- ha afectat el seu entorn més pròxim i que encara es medica per suportar els dolors i els marejos.

El vídeo comença amb les paraules d'Ester Quintana, que va perdre un ull com a conseqüència d'una càrrega policial el 14 de novembre del 2012 , en què demana, també, que ningú més no torni a passar pel que va passar ella i deixa clar que allò "li podia haver passat a qualsevol".