T'ajudem a triar un màster oficial o propi

Vols fer un màster però encara no t’has decidit per cap? L’ARA i UNPORTAL t'ofereixen un cercador en el qual pots trobar l’oferta actualitzada dels 1.300 estudis de màster que les 12 universitats catalanes han programat per a aquest curs 2020-2021 i comparar-los.

Pots trobar un màster cercant per paraula, àmbit o subàmbit, universitat, tipologia, modelitat presencial o online, preu i idioma, i aplicar una quinzena de filtres més, com l’horari, el mes en què s’inicia o la durada del curs, de la mateixa manera que és possible saber si disposa d’un segell de qualitat. A més, també pots fer comparatives i trobar altres màsters relacionats amb el que estiguis cercant.

El cercador també proporciona dades sobre l’antiguitat del programa, el nombre de places, el rendiment i l’abandonament i les pràctiques. I si vols més informació dels màsters oficials, hi trobaràs l’enllaç que condueix directament a la web de la titulació. La majoria de màsters oficials comencen a mitjans de setembre i la majoria de màsters propis a l’octubre.