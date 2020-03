Les mesures de l’estat d’alarma

L’Estat prohibeix tots els viatges que no siguin per causes de força major. A més, tothom haurà de sortir sol al carrer, excepte les persones amb dificultat en la mobilitat, que podran anar acompanyades. Només es podrà circular per anar a treballar o a comprar, assistir a centres sanitaris, tenir cura de les persones grans o dependents o anar a les entitats financeres

Circulació de vehicles

Interior podrà tancar les carreteres per raons de salut pública

Es permetrà la circulació de vehicles privats per anar a treballar, així com per anar a urgències o a posar gasolina, però el ministeri de l’Interior podrà tallar carreteres per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit i també podrà restringir l’accés a alguns cotxes. S’informarà les comunitats autònomes de les mesures adoptades, ja que tenen les competències de trànsit.

Requisa de béns i crida a files de personal

L’Estat o les comunitats autònomes podran quedar-se amb qualsevol material

El govern espanyol o bé les comunitats autònomes, si ho sol·liciten a la Moncloa, podran requisar temporalment tot tipus de béns necessaris “per al compliment de les finalitats previstes” al decret d’estat d’alarma. Això vol dir que es poden quedar amb béns de primera necessitat. També es pot cridar a files el personal necessari, és a dir, metges o forces de seguretat, tot i que no es detalla.

Control únic del sistema sanitari

Illa controlarà tots els hospitals i el personal i s’instal·laran hospitals de campanya

Totes les instal·lacions del sistema sanitari espanyol, així com també el seu personal -sigui estatal o autonòmic-, passen a estar sota la batuta del ministre de Sanitat, Salvador Illa. Podrà decidir mobilitzar persones d’una comunitat a una altra o canviar-les de servei durant el temps que cregui necessari. Amb tot, les comunitats poden seguir fent les tasques de gestió, però hauran de complir les ordres del ministre si ho creu oportú. Defensa també posarà a disposició hospitals militars i Illa podrà intervenir els centres privats.

Intervenció i ocupació d’empreses

El ministre de Sanitat podrà controlar-les per tenir productes

Es faculta Illa per impartir les ordres necessàries per controlar que el mercat tingui els productes necessaris per al funcionament dels serveis. Podrà intervenir i ocupar “transitòriament” indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, inclosos centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada, així com la indústria farmacèutica. També podrà practicar requises temporals de tot tipus de béns.

Garanties per al control d’aliments

Es valora blindar els transportistes amb cotxes de policia

De la mateixa manera que es preveu la intervenció d’empreses per a productes sanitaris, el govern espanyol també té intenció de controlar empreses o serveis per garantir el subministrament d’aliments a la població, així com mobilitzar l’exèrcit per fer corredors sanitaris des de l’origen dels productes -granges incloses- fins als supermercats. Si és necessari, es blindaran els transportistes amb cotxes de la policia per garantir el subministrament. A les fronteres entraran de manera prioritària els productes de primera necessitat.

Reducció de l’oferta de transports

Es preveuen la meitat de viatges en transport públic

El ministre de Transports, José Luis Ábalos, pren competències exclusives per controlar tot el transport públic i redueix a la meitat els viatges en AVE i mitja distància. Els trens de Rodalies, en canvi, no es toquen, així com tampoc el transport marítim. També es redueix el transport autonòmic i municipal. L’objectiu és que hi hagi un mínim de transport dins de les ciutats per poder accedir als llocs de treball. Metro de Barcelona ja ha anunciat que tancarà a la mitjanit els caps de setmana. S’obligarà, però, a fer una desinfecció diària del transport. Pel que fa a la venda online de bitllets, només es podran vendre un terç del total de places perquè hi hagi espai entre els viatgers. S’haurà d’indicar de manera visible que no es recomana viatjar excepte que sigui imprescindible.

Els Mossos, sota les ordres d’Interior

Tots els agents podran fer escorcolls sense ordres i tancar locals

Les policies autonòmiques queden sota la tutela del ministeri de l’Interior, així com totes les policies municipals sempre que sigui “necessari per a la protecció de persones, béns i llocs”. La coordinació es durà a terme a través de les juntes de seguretat. També Protecció Civil passa a mans d’Interior, sota la tutela de Fernando Grande-Marlaska. Se’ls podrà imposar serveis extraordinaris per la seva duració o naturalesa.

A més, es faculta tots els agents per fer els escorcolls que siguin necessaris a persones, béns, vehicles, locals i establiments per imposar els límits que estableix l’estat d’alarma. També podran dictar el tancament de locals i suspendre activitats o serveis.

Exèrcit

Pot mobilitzar-se en qualsevol moment

La Moncloa podrà mobilitzar l’exèrcit en qualsevol moment per dur a terme les funcions de les forces de seguretat o per implementar les mesures de limitació de moviments.

Suspensió dels judicis

Reforç per a la detenció de persones per raons de salut pública

Tots els judicis se suspenen, com ja havien fet Madrid i Vitòria, i se suspenen també els terminis donats per a qualsevol procés. Ara bé, els jutjats no tanquen les portes, sinó que es reforcen per fer aplicar les sancions d’incompliment de l’estat d’alarma. Tindran prioritat les actuacions urgents de vigilància penitenciària i qualsevol mesura cautelar sobre violència contra les dones o de menors. La policia també ha comunicat que deixa de fer DNIs i passaports excepte en situacions d’urgència degudament justificades.

Teletreball

Les empreses han de facilitar el confinament als treballadors

En un petit article, el decret estableix que les empreses, tant públiques com privades, estan obligades a facilitar mesures que permetin el teletreball sempre que sigui possible. No detalla els casos.

Tancament de les aules

Suspeses les classes fins com a mínim el 29 de març

L’estat d’alarma posa per escrit el que ja han fet totes les comunitats autònomes de l’Estat: tanquen totes les aules, des d’escoles infantils fins a universitats. Com que té validesa durant 15 dies, almenys estaran tancades -si no hi ha cap canvi- fins al diumenge 29 de març.

Tancament de bars i restaurants

Només obriran les botigues d’aliments i els comerços de primera necessitat

Tal com ja havia fet la Comunitat de Madrid i després Catalunya, es tanquen tots els bars i restaurants, així com tots els comerços que no siguin de primera necessitat. Podran obrir les botigues d’alimentació, farmàcies, centres mèdics, perruqueries, tintoreries, òptiques, ortopèdies, estancs i quioscos, botigues d’alimentació d’animals domèstics i botigues de telefonia.

Es demana sobretot que la gent sigui als llocs oberts el temps “estrictament necessari” per comprar. Se suspèn la possibilitat del consum en els mateixos locals. Igual que a Itàlia, s’estableix un metre de distància per fer cua al supermercat o en qualsevol local obert. Es manté, però, l’entrega a domicili de restaurants i bars.

Control de l’energia, el gas i el petroli

Llibertat total per garantir el subministrament

Amb el decret, el govern espanyol es reserva el dret a controlar l’origen i el subministrament d’energia elèctrica, gasolina i gas natural.

Funerals de dimensions reduïdes

Queden oberts els llocs de culte, però amb un metre de distància

Es podrà entrar a esglésies i mesquites, així com a altres llocs de culte, sempre que es garanteixi la distància d’almenys un metre entre els feligresos.