Dos barris de Barcelona tindran contenidors intel·ligents abans del 2023

Barcelona treballa per aplicar el canvi tecnològic en la recollida selectiva després que el model actual hagi tocat sostre. Per això, en aquest mandat, el govern d'Ada Colau vol fer proves pilot amb contenidors intel·ligents en dos barris de Barcelona, encara pendents de concretar però que testejaran la tecnologia abans del 2023. Així ho ha avançat el vicepresident d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i regidor d'Emergència Climàtica de Barcelona, Eloi Badia, aquest dilluns en una presentació de les dades de recollida selectiva del 2019 en el conjunt de l'àrea metropolitana, que ha crescut respecte l'any anterior i ja es situa en el 38%.

L'objectiu de l'Àrea Metropolitana és que de cara al 2025 tots els municipis de l'àrea implantin aquesta tecnologia o el sistema de recollida porta a porta de la fracció. Els contenidors intel·ligents ja han arribat a municipis metropolitans com el Papiol, on des de fa un mes fan una prova pilot amb els contenidors de la fracció orgànica i inorgànica, que són les que més residus generen. Els contenidors s'obren amb un targeta magnètica que identifica cada usuari i comprova si la brossa s'ha llençat on toca.

La voluntat és que a llarg termini aquestes dades serveixin per aplicar bonificacions a qui recicli millor. "Les primeres dades ja ens demostren que amb aquest sistema ha augmentat el reciclatge de la matèria orgànica", ha explicat l'alcalde del Papiol, Joan Borràs, que confia que aquest mètode permetrà al municipi incrementar entre un 20% i un 30% la taxa de reciclatge actual, que és d'un 60% i figura entre les més altes de Catalunya. De fet, ciutats amb taxes semblants com Sant Just Desvern també tindran contenidors intel·ligents aquest any. L'Hospitalet de Llobregat ha posat en marxa un assaig pilot similar, però només en comerços.

Més reciclatge a l'àrea metropolitana

Els municipis de l'àrea metropolitana han fet els deures durant el 2019 i han millorat les dades de reciclatge de l'any anterior. La taxa de recollida selectiva ha arribat al voltant del 38%, un màxim històric que confirma la fi de l'estancament de l'última dècada, segons l'administració, i que millora en dos punts percentuals les dades del 2018, quan el percentatge de residus reciclats fregava el 35%.

Un altre indicador de millora mediambiental ha estat que els ciutadans de l'àrea metropolitana han generat 10 kg de residus menys que l'any 2018, una xifra que no disminuïa des del 2013. En paraules de Badia, les millores s'atribueixen a més sensibilitat mediambiental de la població, així com a un millor coneixement del reciclatge. De fet, la quantitat de residus separats correctament ha superat les 550.000 tones, un 1% més que el 2018. També ha millorat la separació de totes les fraccions, sobretot l'orgànica –amb un 35% de reciclatge– i el paper i cartró, amb un 43%.

A més, han augmentat els municipis de l'àrea metropolitana que compleixen amb els objectius de reciclatge de la Unió Europea, que per al 2020 ha fixat una taxa del 50%. Si l'any 2018 eren sis els que els complien, com Tiana i el Papiol, ara en són nou. S'hi han sumat localitats com Molins de Rei, Corbera de Llobregat i Pallejà.

Tot i així, en el conjunt de l'àrea metropolitana les dades encara són força lluny de complir les exigències d'Europa, ja que els municipis que superen la taxa del 50% només representen el 3% de la població. Per això Badia ha remarcat que per complir amb els objectius de la UE cal "trencar l'anonimat dels residus" i apostar per sistemes com els contenidors intel·ligents o la recollida porta a porta. De fet, segons ha explicat, tots els municipis de l'AMB hauran d'instal·lar en cinc anys algun d'aquests dos mètodes de recollida. Un procés de transició ecològica i tecnològica que d'aquí al 2023 ja es vol que hagin seguit la meitat dels municipis de metropolitans.

De fet, si no es despleguen sistemes de recollida més eficients, es calcula que el cost del tractament de residus podria arribar a augmentar en 45 milions d'euros en cinc anys. Una xifra que, segons Badia, es pot revertir amb els nous sistemes de recollida, ja que "un municipi que incorpori el porta a porta o contenidors intel·ligents podria pagar tres vegades menys que un altre que no ho faci".

Taxa de recollida a Barcelona a partir del juny

La introducció de contenidors intel·ligents a Barcelona anirà acompanyada aquest 2020 de l'entrada en vigor de la nova taxa de recollida selectiva que, segons Badia, s'aprovarà aquest febrer i es posarà en marxa al juny. L'impost oscil·larà entre 2,25 i 4,25 euros al mes en la majoria dels casos i es cobrarà amb el rebut de l'aigua. Tot i així, hi haurà descomptes per a famílies vulnerables, persones amb diversitat funcional i usuaris de deixalleries i punts verds. Tot plegat amb la intenció de caminar cap a la taxa d'escombraries que vol plantejar la futura llei de residus de Catalunya, encara pendent que es debati i que vol que pagui menys qui més recicli.