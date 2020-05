Una residència d’avis vol cobrar 516 € extres per les despeses del covid-19

516,76 euros. Això és el que la residència d’avis Centre Residencial CDM, de Canet de Mar, vol cobrar a cada resident per les despeses extres que ha tingut per fer front a l’emergència del coronavirus. Al centre no s’hi ha detectat ni un sol cas. Per sort, tots els avis estan lliures del virus o almenys cap n’ha tingut símptomes fins ara. Això sí, la residència ha desemborsat un dineral per fer reformes de pes en la seva estructura. Qui paga aquesta factura?

Alguns familiars s’han revoltat: ho consideren un abús. El departament de Benestar Social de la Generalitat també ha advertit a CDM que obrirà un “expedient sancionador” en cas que cobri aquests diners. I, per la seva banda, la patronal de les residències privades, ACRA, ha admès que es tracta del primer cas que es troba d’aquest tipus. Malgrat això, la seva presidenta, Cinta Pascual, ha recordat que tard o d’hora s’haurà de posar sobre la taula el cost que els centres estan tenint per adaptar-se a la pandèmia. “Qui ho ha d’assumir és l’administració”, opina. De moment la Generalitat manté el silenci. No ha contestat a l’ARA si té previst fer algun reemborsament als centres.

La residència CDM és en un lloc privilegiat. Està a tocar de l’imponent santuari de la Misericòrdia, al capdamunt del poble de Canet de Mar. Les seves instal·lacions també són impressionants. Ocupa un edifici rehabilitat que era un antic convent i disposa d’un jardí enorme. El que semblava gairebé el paradís es va convertir en un infern amb el coronavirus.

Obres d’adaptació

“Hem dividit la residència en cinc sectors”, explica Mireia Ruiz, la responsable de comunicació, mentre mostra les instal·lacions des del jardí. L’interior es pot veure perfectament des de fora perquè hi ha grans finestrals. El que era abans un espai diàfan grandiós s’ha reconvertit ara en quatre sales dividides per envans de fusta. A cada sala s’hi ha col·locat un lavabo químic adaptat -que són llogats, precisa Ruiz, i, per tant, la residència ha de pagar una quota cada mes-, un rentamans i un televisor.

Tot amb l’objectiu de dividir en grups de 15 els 70 avis que hi ha ara a la residència i evitar que comparteixin un mateix espai. Així, si un es contagia, només n’infectaria uns quants. A la capella s’han habilitat 10 llits per aïllar possibles casos i, lògicament, la residència ha hagut de contractar més personal, a més de fer mans i mànigues per aconseguir material de protecció.

El 22 d’abril CDM va enviar un comunicat als familiars dels residents per informar que a final de mes cobraria un rebut extraordinari de 516,76 euros per cobrir totes aquestes despeses i que la quota mensual augmentaria uns 300 euros a partir d’aleshores. Va obrir la capsa de Pandora. Va rebre tantes queixes que sis dies més tard va enviar un altre comunicat rectificant: la quota extraordinària ja no seria obligatòria sinó optativa -segons les possibilitats de cadascú- i l’augment mensual queda de moment en suspens. Malgrat això, el comunicat adverteix: “Si tots ens dieu que no col·laboreu, CDM no podrà mantenir les mesures preses fins ara de prevenció i protecció en aquesta guerra contra el covid-19”.

Queixes dels familiars

“Jo no tinc capacitat de pagar i les coses no es fan així”, diu indignada per telèfon Elena Navarro, que és l’única familiar que està disposada a donar la cara públicament, tot i que admet que tem que això tingui conseqüències per a la seva mare, de 77 anys, que està ingressada a la residència. “Jo m’ofereixo a organitzar una assemblea de familiars de residents per buscar una solució entre tots. Però qui hauria de pagar és la Generalitat, no nosaltres”, es queixa.

Un altre familiar que té el seu pare de 90 anys a la CDM i que prefereix mantenir l’anonimat pel mateix, per por que el seu pare en surti malparat, explica que s’ha queixat al Síndic de Greuges, a Benestar Social, a Salut i al Consell Comarcal del Maresme. Ha mogut cel i terra perquè ho considera un abús. El seu pare ocupa una plaça pública a la residència i paga 1.400 euros al mes. “No podem pagar més”, assegura. Ell també creu que qui hauria d’assumir la despesa és el Govern.

“¿De debò creuen que prendrem represàlies?”, diu amb cara d’incredulitat Joaquim Rovira, el gerent de CDM, quan s’assabenta que els familiars tenen por pels seus éssers estimats que són al centre. “Aquí no ha marxat mai ningú per problemes econòmics”, assegura. Té aspecte de cansat i diumenge anava d’un lloc a un altre organitzant-ho tot, perquè l’ONG Open Arms va visitar la residència per fer les proves del coronavirus als avis. “Per descomptat que hem demanat ajut a la Generalitat i això ha sigut un campi qui pugui. Si haguéssim esperat el Govern, aquí hauríem tingut vint morts”, afegeix. “Des de CatSalut ens han dit que ens pagaran les despeses sanitàries, però la meva esperança que l’administració ens pregunti quant ens hem gastat és mínima”.

Fonts de Benestar Social van informar ahir que l’increment que vol aplicar CDM és “abusiu”, que no ha estat autoritzat per l’esmentat departament i que obrirà un expedient sancionador si el centre fa el cobrament. Sobre el pagament de les despeses extres, no van dir res.

“Doncs a mi no m’importa pagar. Ho han fet molt bé, ningú s’ha infectat i els estic molt agraït”, diu amb la veu trencada Ramon Riera. La seva dona està ingressada a la residència i ell sí que es pot permetre pagar els 516,76 euros.